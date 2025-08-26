جعلی ادویات
ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان (ڈریپ) نے پنجاب اور گلگت بلتستان میں جعلی ادویات کی فروخت کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکومتوں کو فوری ایکشن لینے کی ہدایت کی ہے۔ کچھ عرصے سے مارکیٹ میں بخار‘ جسم درد‘ سوزش‘ فنگل انفیکشن اور معدہ‘ سینہ اور گلے کے امراض کی جعلی ادویات کے حوالے سے شکایات سامنے آ رہی ہیں‘ اب ڈریپ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ ملک بھر میں زیادہ تر ادویات بیرونِ ملک سے درآمد کی جاتی ہیں جبکہ مقامی سطح پر تیار ہونے والی ادویہ کا خام مال بھی بیرونِ ملک سے آتا ہے؛ تاہم ڈالر کی بڑھتی قیمت کے سبب ادویات اور ان کے خام مال کی قیمتوں میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے جس کے باعث معروف ادویات کی مقامی نقل بنا کر مارکیٹ میں سپلائی کی جاتی ہے۔ یہ مقامی نقول مرض کو ٹھیک کرنے کے بجائے مزید پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ گزشتہ برس ایک جعلی انجکشن کے سبب متعدد مریض اپنی بینائی سے محروم ہو گئے تھے جبکہ کھانسی کے جعلی سیرپ اور دل کے مریضوں کی جعلی ادویات کے سکینڈل بھی منظرِ عام پر آ چکے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس حوالے سے متعلقہ اداروں کو فوری فعال کیا جائے اور ایسے گھنائونے کام میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ عوام کو بھی اس حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مستند جگہوں ہی سے ادویات خریدنی چاہئیں۔