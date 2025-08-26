صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان عرفان صدیقی رشید صافی کنور دلشاد حافظ محمد ادریس
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

ناقص نتائج

پنجاب کے وزیر تعلیم نے جماعت نہم اور دہم کے ناقص نتائج دینے والے سرکاری سکولوں اور اساتذہ کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔اس سال سرکاری سکولوں کا جماعت نہم کا نتیجہ تشویشناک رہا ۔ صوبے میں پاس ہونے کی شرح پچاس فیصد سے کم رہی جبکہ بہت سے سرکاری سکولوں کا نتیجہ صفر رہا یا صرف ایک طالب علم پاس ہوسکا۔سرکاری تعلیمی اداروں کی یہ حالت حیران کن ہے۔ حکومت ان اداروں پر خطیر رقم اساتذہ کی تنخواہوں اور دیگر مدات میں خرچ کرتی ہے لیکن یہ افسوسناک امر ہے کہ یہ سرمایہ کاری نتیجہ نہیں دے رہی۔اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کیلئے باقاعدہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ بظاہرکام کی جوابدہی نہ ہونے کا کلچر اور اپنے کام سے عدم رغبت اور غفلت اسکی وجہ ہو سکتی ہے۔حکومت کو اس معاملے کو سنجیدہ لینا ہو گا کیونکہ اساتذہ پر قوم کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اور انہیں انکی کارکردگی کیلئے جواب دہ ہونا چاہیے۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کو انعامات اور تعریفی اسناد دے کر حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے تاکہ مقابلے کا جذبہ پیدا ہو جبکہ ناقص کارکردگی پر محکمانہ کارروائی کا چلن اپنایا جائے تو امکان ہے کہ اسکے اثرات نتائج پر نظر آئیں گے۔ حکومت کو سکولوں میں بنیادی سہولتوں کی کمی اور کتب کی فراہمی میں تاخیر جیسے مسائل پر بھی توجہ مرکوز کرنا ہو گی۔ اگر حکومت نے یہ احتسابی عمل مستقل مزاجی اور غیر جانبداری سے جاری رکھا تو نہ صرف تعلیمی معیار بلند ہو گا بلکہ آنے والی نسلوں کیلئے بہتر مستقبل کی راہ بھی ہموار ہو گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس
کالم آرکائیو