ناقص نتائج
پنجاب کے وزیر تعلیم نے جماعت نہم اور دہم کے ناقص نتائج دینے والے سرکاری سکولوں اور اساتذہ کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔اس سال سرکاری سکولوں کا جماعت نہم کا نتیجہ تشویشناک رہا ۔ صوبے میں پاس ہونے کی شرح پچاس فیصد سے کم رہی جبکہ بہت سے سرکاری سکولوں کا نتیجہ صفر رہا یا صرف ایک طالب علم پاس ہوسکا۔سرکاری تعلیمی اداروں کی یہ حالت حیران کن ہے۔ حکومت ان اداروں پر خطیر رقم اساتذہ کی تنخواہوں اور دیگر مدات میں خرچ کرتی ہے لیکن یہ افسوسناک امر ہے کہ یہ سرمایہ کاری نتیجہ نہیں دے رہی۔اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کیلئے باقاعدہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ بظاہرکام کی جوابدہی نہ ہونے کا کلچر اور اپنے کام سے عدم رغبت اور غفلت اسکی وجہ ہو سکتی ہے۔حکومت کو اس معاملے کو سنجیدہ لینا ہو گا کیونکہ اساتذہ پر قوم کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اور انہیں انکی کارکردگی کیلئے جواب دہ ہونا چاہیے۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کو انعامات اور تعریفی اسناد دے کر حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے تاکہ مقابلے کا جذبہ پیدا ہو جبکہ ناقص کارکردگی پر محکمانہ کارروائی کا چلن اپنایا جائے تو امکان ہے کہ اسکے اثرات نتائج پر نظر آئیں گے۔ حکومت کو سکولوں میں بنیادی سہولتوں کی کمی اور کتب کی فراہمی میں تاخیر جیسے مسائل پر بھی توجہ مرکوز کرنا ہو گی۔ اگر حکومت نے یہ احتسابی عمل مستقل مزاجی اور غیر جانبداری سے جاری رکھا تو نہ صرف تعلیمی معیار بلند ہو گا بلکہ آنے والی نسلوں کیلئے بہتر مستقبل کی راہ بھی ہموار ہو گی۔