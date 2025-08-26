پاک بنگلہ تعلقات اور تعاون
نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحق ڈار کا دورۂ بنگلہ دیش دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی جانب ایک بڑی پیش رفت ہے۔ گزشتہ برس بنگلہ دیش میں آنے والی حکومتی تبدیلی کیساتھ دونوں ملکوں کے تعلقات میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی اور باہمی تعلقات کو نئی بنیاد فراہم کرنے کا سبب بنی۔ دہائیوں سے منجمد روابط بحال ہوئے‘ لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا اور حکومتی سطح پر اعتماد کی فضا قائم ہوئی۔ نتیجتاً اس ایک برس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کی جانب جتنا سفر مکمل ہوا اسکی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں بحری تجارت بحال ہوئی۔ کئی دہائیوں بعد گزشتہ برس نومبر میں ایک بحری جہاز تجارتی سامان لے کر کراچی سے چٹاگانگ پہنچا۔ دسمبر میں وزیراعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کی قاہرہ میں ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت اور بڑھتے ہوئے اعلیٰ سطح کے روابط پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ بنگلہ دیش کی جانب سے پاکستان کے تجارتی سامان کے 100 فیصد فیزیکل معائنے اور پاکستانی شہریوں کیلئے ڈھاکہ ایئر پورٹ پر قائم خصوصی سکیورٹی ڈیسک کو ختم کیا گیا۔ دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے روابط میں بھی پیش رفت ہوئی اور رواں سال جنوری میں بنگلہ دیشی فوج کے سیکنڈ اِن کمان لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن پاکستان کے دورے پر آئے اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں۔ دونوں ملکوں میں دہائیوں کی سرد مہری کی برف پگھلنے لگی تو عوامی سطح پر روابط میں بھی سہولتیں پیدا ہوئیں اور طویل مدتی بداعتمادی کو ختم کرنے کا عمل شروع ہوا جو اَب تک خاصا آگے بڑھ چکا ہے۔ نائب وزیر خارجہ کا دورۂ ڈھاکہ پاکستان کی جانب سے تیرہ سال بعد کسی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ تھا۔ اس دورے سے سفارتی اور حکومتی سطح پر دونوں ملکوں میں خاصی پیش رفت دکھائی دیتی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ شروعات نتیجہ خیز ثابت ہو گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نہ صرف یہ کہ تاریخی طور پر ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں بلکہ علاقائی اور ثقافتی حوالے سے بھی دونوں ملکوں میں تعلق کی بنیاد بہت گہری ہے۔ دونوں ملکوں کے معاشی امکانات بھی ایک دوسرے کیلئے پُرکشش ہیں؛ چنانچہ باہمی تجارت جو ماضی کی سخت پابندیوں کی وجہ سے پنپ نہ سکی‘ اچھے ماحول میں ترقی کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نائب وزیراعظم کے دورے میں جن شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ان میں سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں کیلئے ویزا سے استثنا اور تجارت پر مشترکہ ورکنگ گروپ پر مفاہمت کی یادداشت شامل ہے۔ ان اقدامات سے یہ نظر آتا ہے کہ دونوں ملک اپنے تعلقات کو مستقبل کی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے کیلئے درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی مضبوطی صرف ہمارے دونوں ملکوں کیلئے اہم نہیں بلکہ اس کے اثرات خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی ہوں گے۔ ماضی میں بھارت جنوبی ایشیا کے اُس حصے کا تھانیدار بننے کی کوشش کرتا رہا ہے اور بنگلہ دیش کی بھارت نواز حکمران کی نوازشات سے ڈھاکہ پر نئی دہلی کا اثر ورسوخ گہرا تھا مگر عوامی سطح پر یہ صورتحال نہیں تھی؛ چنانچہ حسینہ واجد کا تختہ الٹتے ہی ڈھاکہ میں نئی دہلی کی لٹیا ڈوب گئی۔ عوامی سطح پر اور معتدل سیاسی حلقوں میں وہاں آج بھی پاکستان کیساتھ جو اپنائیت کے جذبات ہیں ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بنیاد دونوں ملکوں میں مضبوط تعلق قائم کر نے کیلئے بہت سازگار ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں خوشگوار تعلقات سارک کیلئے بھی ایک بڑی پیشرفت ہوں گے۔ دونوں ملکوں کیلئے سارک اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ دونوں معاشی‘ ثقافتی اور تاریخی طور پر ایک دوسرے کا جزو ہیں‘ اور دونوں میں بہت سے ایسے شعبے ہیں جہاں مل کر کام کیا جا سکتا ہے۔