معاشی بہتری اور عوام
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حالیہ عرصے میں تین عالمی ریٹنگ ایجنسیوں کا ملکی معیشت بارے مثبت اتفاق رائے غیر معمولی پیش رفت اور اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان مالیاتی نظم و ضبط اور معاشی پالیسیوں میں درست سمت گامزن ہے۔ اس کامیابی کے بعد پاکستان عالمی کیپٹل مارکیٹ میں دوبارہ داخلے کی تیاری کر رہا ہے اور اس ضمن میں رواں سال کے اختتام تک پانڈا بانڈ کا اجرا کر دیا جائے گا۔ ملکی معیشت کے حوالے سے یہ مثبت خبریں خوش کن ہیں تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ان معاشی اشاریوں کی بہتری کے اثرات ابھی تک عام آدمی تک منتقل نہیں ہو سکے۔ مہنگائی کا کمر توڑ بوجھ‘ بے روزگاری اور قوتِ خرید میں کمی جیسے عوامل عوام کو اس ترقی کا حصہ نہیں بننے دے رہے جس کا ذکر اعداد و شمار میں کیا جاتا ہے۔ جب تک معاشی استحکام کے ثمرات عام شہری تک نہیں پہنچتے‘ اس استحکام کی معنویت ادھوری رہے گی۔ اس مقصد کیلئے حکومت کو چاہیے کہ روزگار کے مواقع بڑھائے‘ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو سہولت دے اور عوام کی معاشی سکت میں اضافہ کرے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں ترقی کے سفر کا حصہ بن سکیں۔ ملک کو اس وقت ایک ایسی متوازن حکمتِ عملی کی ضرورت ہے جو ایک طرف بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید مستحکم کرے اور دوسری طرف عام آدمی کو معاشی ریلیف دے۔