پانی کا ضیاع
ایک خبر کے مطابق گزشتہ پانچ ماہ کے دوران ملک میں 11ملین ایکڑ فٹ سے زائد پانی سمندر برد ہو چکا ہے‘ جس کی اقتصادی مالیت کا تخمینہ 11ارب ڈالر لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان جیسی زرعی معیشتوں اور وسیع زرخیز رقبے کے حامل ممالک کے لیے پانی معیشت کی ترقی کا ضامن ہے۔ اس وقت اگر ہمارا ملک زرعی پیداوار کے بحران کا سامنا کرتا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ پانی کی کمی ہے کیونکہ برسات کے علاوہ سال کے باقی دن زراعت کے لیے پانی کی قلت کا سامنا رہتا ہے۔اگر حسبِ ضرورت پانی دستیاب ہو تو مزید لاکھوں ایکڑ رقبہ قابلِ کاشت بنایا جا سکتا ہے اور زرعی شعبہ بیرونی سرمایہ کاری کا ایک بڑا مرکز بن سکتا ہے۔ مگرجو پانی زراعت کی نمو اور ملک و قوم کی خوشحالی کا باعث بن سکتا ہے‘ وہی پانی آبی ذخائر نہ ہونے کی وجہ ہر سال سیلاب کی صورت میں پہلے تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے اور پھر سمندر کی نذر ہو جاتا ہے۔ آبی ذخائر کی موجودگی میں اس پانی کو نہ صرف زرعی مقاصد کے لیے استعمال میں لانے کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے سستی پن بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے جس سے مہنگی بجلی کا دیرینہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ ملک میں آبی ذخائر کی تعمیر کے منصوبوں کو قومی ترجیح بنایا جائے تاکہ نہ صرف اربوں ڈالر مالیت کاپانی ذخیرہ کیا جا سکے بلکہ زرعی سرگرمیوں کے لیے سارا سال پانی میسر رہے۔