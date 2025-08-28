سیلابی صورتحال اور مستقبل کے چیلنجز
ملک کے مختلف علاقوں میں مسلسل بارشوں کے بعد دریائے راوی‘ چناب اور ستلج بپھر گئے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے آٹھ اضلاع میں سیلاب کے خدشے کے پیش نظر فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کے سبب قادرآباد اور خانکی ہیڈورکس پر پانی کا بہائو مقررہ گنجائش سے تجاوز کر گیا‘ جس کے بعد قادرآباد ہیڈورکس کو بچانے کیلئے منڈی بہاء الدین اور علی پور چٹھہ کے دریائی بند میں بارودی دھماکوں سے شگاف ڈال کر پانی کا رخ موڑا گیا۔ نواحی بستیوں کو پہلے ہی انخلا کا الرٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پاک فوج تمام متاثرہ علاقوں میں ریسکیو سرگرمیوں میں مصروف ہے‘ امدادی کارروائیوں کے دوران اب تک پاک فوج کے دو جوان شہید ہوچکے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تین پلوں کا مرمتی کام مکمل کر کے شاہراہ قراقرم کھول دی گئی ہے۔پاک فوج کی ایک انجینئرنگ بریگیڈ اور 30یونٹس امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ بلاشبہ اس ناگہانی آفت میں سب سے پہلا کام متاثرین کے ریلیف اور ان کی حفاظتی مقامات پر منتقلی ہی کا ہونا چاہیے‘ جس میں اس وقت موسم کی خرابی اور مسلسل برستی بارشوں کے سبب مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر سیلابوں کی وجوہ کا جائزہ لیا جائے تو ایک سبب تو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں کہ حدت میں اضافے کے سبب گلیشیر پگھلنے کی رفتار میں اضافہ ہوا جبکہ بارشوں میں شدت اور کلائوڈ برسٹ جیسے واقعات فلیش فلڈ کا سبب بنے مگر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ ایک پیٹرن کی صورت میں پہلے سے واضح تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کی شدت میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ این ڈی ایم اے نے آئندہ سال 22فیصد اضافی بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے ابھی سے تیاری کا کہہ دیاہے۔ 1970ء سے اب تک پاکستان میں 20سے زائد بڑے سیلاب آ چکے ہیں اور یہ صورتحال آبی ذخائر کی استعداد اور واٹر مینجمنٹ پر سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔ اس وقت صرف پاکستان ہی نہیں‘ پورے خطے کو شدید بارشوں اور سیلابوں کا سامنا ہے مگر چین اور بھارت کی طرف دیکھیں تو انہوں نے کثرت سے آبی ذخائر اور ڈیم بنا کر نہ صرف سستی بجلی حاصل کی بلکہ واٹر اور فلڈ مینجمنٹ کو بھی بہتر بنایا۔ پاکستان میں اس قسم کے منصوبوں اور ان میں سرمایہ کاری کے ویژن کا شدید فقدان نظر آتا ہے۔ ہمارے ہیڈورکس‘ بیراج‘ آبی ذخائر اور ڈیم نئے موسمیاتی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان کے آبی ذخائر کی استعداد میں کمی آئی ہے۔ مثلاً تعمیر کے وقت دریائے سندھ پر بنے تربیلا ڈیم کی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 80لاکھ ایکڑ فٹ سے زائد تھی مگر اب 20لاکھ ایکڑ فٹ سے زیادہ کمی کے ساتھ یہ استعداد 58لاکھ ایکڑ فٹ کے لگ بھگ ہے۔ ان دنوں آبی ذخائر گنجائش کے مطابق بھرنے کی خبریں تسلسل سے آ رہی ہیں۔ اگر آج ہمارے پاس بڑے‘ درمیانے اور چھوٹے ڈیم وافر ہوتے تو پانی کا رُخ ان ذخائر کی جانب موڑ کر بڑی تباہی سے بچ سکتے تھے۔ ہمیں یہ مان کر چلنا ہو گا کہ قدرتی حالات کو ہم اپنی مرضی کے موافق تبدیل نہیں کر سکتے مگر ان تبدیلیوں کے ساتھ خود کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اب اس نیو نارمل کو سمجھنے اور آنے والے وقت کے لیے ابھی سے تیار ہونا چاہیے۔ کبھی طویل خشک سالی اور کبھی بے موسمی اور غیر معمولی بارشیں۔ اگر بارشوں کے دنوں میں پانی ذخیرہ کرنے کے وسائل ہوں گے تو خشک موسمی حالات کا بھی مقابلہ کیا جا سکے گا۔ اب ہمیں ان دو انتہائوں کے درمیان جینے کی صلاحیت پیدا کرنا ہو گی۔