پاک بنگلہ تجارتی ہدف

نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین تجارت کو تین گنا تک بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ عزم دونوں ملکوں میں معاشی تعاون کے نئے دور کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت دونوں ملکوں کے مابین دوطرفہ تجارت کا حجم ایک ارب ڈالر سالانہ سے بھی کم ہے حالانکہ دونوں ملکوں کی معیشتیں ایک دوسرے کیلئے بے پناہ امکانات رکھتی ہیں۔ اگر سنجیدہ اقدامات کیے جائیں تو یہ حجم آسانی سے دگنا‘ تگنا کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بنگلہ دیش کو برآمد کرنے کیلئے بہت کچھ ہے۔ کپاس‘ سوتی دھاگا‘ کپڑا‘ زرعی اجناس اور مشینری جیسے شعبوں میں دونوں ملکوں کی شراکت داری کو وسعت دی جا سکتی ہے۔ دفاعی سازو سامان کے حوالے سے بھی پاکستان بنگلہ دیش کیلئے خاصی کشش رکھتا ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش ٹیکسٹائل کے شعبے میں دنیا بھر میں اپنی پہچان بنا چکا ہے جس سے باہمی تعاون کی مزید راہیں نکل سکتی ہیں۔ اس مقصد کیلئے ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی جانب پیشرفت ہو تاکہ تجارتی رکاوٹیں کم ہوں اور لاجسٹکس کو بہتر بنایا جا سکے۔ اگر بنگلہ دیش کیساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ کیلئے حکومت اور کاروباری طبقہ مل کر کام کرے تو نہ صرف دونوں ملکوں کے عوام کو براہِ راست فائدہ ہو گا بلکہ اس خطے میں بھی معاشی تعاون اور استحکام کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔

