سیلاب سامانِ عبرت
سیلاب بلا شبہ قدرتی آفات میں سنگین تر ہیں مگر انسانی غفلت ‘ کوتاہی اور ناقص منصوبہ بندی سیلاب کی تباہ کاریوں کو بڑھاوا دیتی ہے ۔حالیہ دنوں پنجاب اور اس سے قبل خیبر پختونخوا میں یہ صورتحال واضح طور پر سامنے آئی ہے۔ آبی گزر گاہوں میں رکاوٹیں ‘دریاؤں کے کنارے تجاوزات اور منصوبہ بندی کے نقائص سے بھر پور نام نہاد ترقیاتی منصوبے اس صورتحال میں بڑی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ پنجاب کے دریاؤں میں حالیہ دنوں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کے دوران بھی یہی دیکھا گیا کہ جہاں پانی کے راستے کھلے تھے وہاں پانی بلا رکاوٹ گزر گیا۔ کچھ نقصانات ضرور ہوئے مگر ان کی نوعیت ایسی تباہ کن نہیں تھی۔ مگر جہاں پانی کے راستے مسدود کر دیے گئے تھے یا دریاؤں اور برساتی نالوں کے کناروں پر تعمیراتی منصوبے بنائے گئے تھے وہاں کے رہائشیوں کیلئے سیلاب خاصے تباہ کن واقع ہوئے۔ اس سلسلے میں سیالکوٹ شہر ایک کیس سٹڈی ہے جہاں سیلابی نالوں کے کناروں پر تعمیرات کی وجہ سے برساتی پانی کی نکاسی میں رکاوٹ پیدا ہوئی نتیجتاً شہری بارش تھمنے کے کئی روز بعد بھی بارش کے کھڑے پانی کی اذیت سے دوچار ہیں۔ہمارے ہاں شہری اور نیم شہری علاقوں میں تجاوزات اور منصوبہ بندی کے برعکس تعمیرات کا رجحان عام ہے ‘ جس کے خوفناک نتائج اکثر ہنگامی حالات میں سامنے آتے ہیں۔ اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو منصوبہ بندی کی اس خلاف ورزی کے نتائج شدید صورت میں سامنے آئے ہیں ۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ شمالی علاقہ جات کے پہاڑی مقامات سے لے کر ملک کے وسطی شہروں اور جنوب میں بحیرہ عرب کے کنارے تک پاکستان کے شہر شہر کا یہی حال ہے ۔ اس کے نتیجے میں نکاسی آب کے مسائل انتہائی حد تک بڑھ چکے ہیں۔ بڑے سیلابوں کا تو خیر کیا ذکر ہمارے شہروں میں معمول کی بارش بھی شہری نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ ابھی حال ہی میں کراچی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا‘ یہ ہر سال کا معمول ہے ۔ جب بھی بڑی بارش ہو جائے ہمارے نظام کا یہ ناقص پہلو ابھر کر سامنے آتا ہے ۔ مگر چند روز خبروں میں رہنے کے بعد حکام بھی اس مسئلے کو بھول جاتے ہیں اور عوام بھی‘ جو اس سے نقصان اٹھاتے ہیں ۔ اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہمارے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہیں مگر اس تباہی میں ایک عبرت بھی پوشیدہ ہے‘ اگر ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمیں یہ مان لینا ہو گا کہ ہمارے شہری ڈھانچے کو جامع سطح پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ باقی مسائل تو رہے اپنی جگہ ہم سے ابھی تک نکاسی آب کا نظام ہی حسب ضرورت تعمیر نہیں ہو پایا۔ ہمیں فوری طور پر اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور نکاسی آب کا مسئلہ صرف نالوں کی تعمیر سے حل ہونے والا نہیں۔ ہمیں سماجی سطح پر اپنے رویے تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے ‘ تا کہ نکاسی آب کے راستوں میں آنے والی رکاوٹ کے نتائج کو سمجھ سکیں۔ اس سلسلے میں اگر مزید قانون سازی کی ضرورت ہو تو وہ بھی کی جائے مگر اس کام کو جنگی بنیادوں پر کرنا چاہیے تا کہ آنے والے برسوں میں معمول سے زیادہ بارشیں اس سال کی طرح تباہ کن ثابت نہ ہوں۔
اس سال پنجاب کے تینوں دریاؤں‘ چناب‘ راوی اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب جہاں سماجی اور انسانی حوالے سے بہت گہرے اثرات چھوڑ جائیں گے وہیں ان کے معاشی اثرات بھی بہت گہرے ہوں گے۔ دریاؤں کے اطراف زرعی رقبوں کا اس صورتحال میں متاثر ہونا قدرتی امر ہے۔ زراعت پر سیلاب کے منفی اثرات صرف کاشتکاروں تک محدود نہیں ہوتے بلکہ خوراک کی قیمتوں اور مارکیٹ کے محرکات پر اس کے دیر پا اثرات ہو سکتے ہیں۔ وزارتِ خزانہ کی ماہانہ رپورٹ میں اس کا ذکر موجود ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ شدید بارشوں اور سیلاب سے ہونے والا نقصان مالیاتی دباؤ میں اضافہ کر سکتا ہے‘ خوراک کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے اور زرعی شعبے کا مقررہ ترقیاتی ہدف حاصل کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے ۔ گزشتہ مالی سال میں بھی زرعی پیداوار کا ہدف بہت بڑے فرق کے ساتھ حاصل نہ ہوسکا تھا۔ زرعی شعبے کی نمو 0.56 فیصد رہی جو کہ نو سال کی سب سے کم زرعی نمو تھی۔ پنجاب جو کہ زرعی پیداوار میں سب سے بڑا حصہ دار ہے‘ اور پنجاب کے وسطی اضلاع جو حقیقی معنوں میں ملک میں فوڈ باسکٹ کہلاتے ہیں‘ حالیہ سیلابوں کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ زرعی شعبے کی مشکل یہ ہے کہ اس میں ہر فصل آنے والی فصل کیلئے معاشی قوت محرکہ ثابت ہوتی ہے؛چنانچہ ایک فصل کی خرابی یا مارکیٹ کے حوصلہ شکن محرکات کی وجہ سے اگر یہ کڑی ٹوٹ جائے تو اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ ان حالات میں ضروری ہے حکومتی سطح پر کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جو سیلابوں کی نذر ہونے والی فصلوں کا معاشی بوجھ کاشت کاروں سے کم کرنے میں مددکریں۔ملک میں خوراک کی فراہمی اور قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کیلئے یہ اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ اس بار پنجاب کے ان دو دریاؤں میں بھی اونچے درجے کے سیلاب ہیں جنہیں اب دریاؤں میں شمار ہی نہیں کیا جاتا تھا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سیلابوں نے آلیا تو ہماری تیاری نہیں تھی اور بچاؤ کا وقت بہت کم تھا۔ اس سال کے سیلابوں سے یہ بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ پانی کی آمد اور دریا کے مزاج کا اندازہ لگانے میں ہم سے چوک ہوئی۔ سمجھداری کا تقاضا ہے کہ اس ناخوشگوار تجربے کو سامانِ عبرت سمجھا جائے تا کہ آنے والے وقتوں میں اسی طرح کے حالات کو دہرانے سے بچ سکیں۔