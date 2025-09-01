صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
پولیو: پاکستان ،افغانستان

رواں سال پولیو سے نمٹنے کے حوالے سے پاکستان کے مقابلے میں افغانستان زیادہ کامیاب نظر آتا ہے جہاں سال کے پہلے آٹھ مہینوں میں پولیو کے تین کیسز کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ پاکستان میں اب تک 14 اضلاع میں 23 کیس سامنے آ چکے ہیں۔ رواں سال خیبر پختونخوا کے اضلاع شمالی وزیرستان‘ ٹانک اور لکی مروت سے تین تین جبکہ سندھ کے ضلع بدین سے دو پولیو کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت سمیت ملک بھر کے 99 اضلاع پولیو وائرس کے حوالے سے ہائی رسک قرار دیے جا چکے جبکہ تین صوبوں‘ وفاقی دارالحکومت اور آزاد کشمیر کے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے۔ 2021ء میں ملک بھر میں ایک پولیو کیس (بلوچستان سے) رپورٹ ہوا تھا اور پاکستان پولیو کے خاتمے کے بہت قریب پہنچ گیا تھا مگر گزشتہ سال 74 اور رواں سال اب تک 23 کیسوں کی تصدیق کے بعد پولیو فری کی منزل بڑی دور دکھائی دیتی ہے۔ پولیو کی وجہ سے پاکستان پر سفری پابندیوں کا خطرہ بھی منڈلاتا رہتا ہے۔ ضروری ہے کہ انسدادِ پولیو کی حکمتِ عملی پر نظر ثانی کی جائے اور ان عوامل کا سراغ لگایا جائے جو پولیو کے خاتمے کی راہ میں اصل رکاوٹ ہیں۔ ملک گیر پولیو مہم درست مگر ہائی رسک علاقوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور ان علاقوں میں ٹارگٹڈ مہمات چلانی چاہئیں۔

