سیلاب متاثرین کی مشکلات
مون سون کی ریکارڈ توڑ بارشوں اور بھارت کی آبی جارحیت سے آنے والے سیلاب سے گلگت بلتستان‘ آزاد کشمیر‘ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے متعدد اضلاع شدید متاثر ہوئے ہیں۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بدترین سیلاب سے صرف صوبہ پنجاب میں 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں اورصوبائی انتظامیہ نے سات لاکھ افراد کو ریسکیو کیا ہے۔ تاہم خبروں کے مطابق سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف کیمپوں کا ابھی تک بندوبست نہیں ہو سکا اور اکثرمتاثرین کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ سیلاب متاثرین کو جو خیمے دیے گئے ہیں وہ واٹر پروف نہ ہونے کی وجہ سے متاثرین کیلئے مسلسل برستی بارش اذیتناک ہے۔ جن متاثرین کو عارضی کیمپ میسر آئے ہیں وہ خوراک‘ پانی اور علاج معالجے کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ سب سے زیادہ شکایات ٹائلٹ اور واش رومز کی عدم دستیابی سے متعلق ہیں۔ سیلاب نے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں جو تباہی مچائی ہے‘ یہ نقصان چند روز میں پورا نہیں ہو سکتا۔ حکومت کو فوری طور پر ریلیف کیمپوں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے۔ بلاشبہ یہ سیلاب ایک قومی آفت ہے اور کوئی حکومت اپنے طور پر اس آفت سے نہیں نمٹ سکتی۔ اس کے لیے اہلِ وطن کو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسا میکانزم بنائے جس سے ریلیف کے کام کو منظم کیا جا سکے اور تمام سیلاب متاثرین تک امداد بہم پہنچائی جا سکے۔