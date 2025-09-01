پاکستان چین ترقی کا ویژن
وزیراعظم شہباز شریف‘ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کیلئے چین کے دورے پر ہیں‘ نے تیانجن یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حکومتی پالیسیاں اور کاوشیں چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن اور فلسفے سے ہم آہنگ ہیں اور پاکستان صدر شی کے ترقی وخوشحالی کے فلسفے کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی کو وقت کی آزمائش پر پورا اترنے والی دوستی قرار دینا محض زیب داستان یا رسمی جملہ نہیں بلکہ ایک آزمودہ حقیقت ہے۔ پاکستان وہ پہلا مسلم ملک تھا جس نے عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کیا۔ پاکستان ان ممالک میں بھی شامل ہے جنہوں نے سرد جنگ کے دوران مغربی دباؤ کے باوجود چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم رکھا جبکہ چین اور امریکہ کے مابین سفارتی روابط قائم کرانے میں بھی پاکستان نے پُل کا کردار ادا کیا‘ جبکہ پی آئی اے بیجنگ تک براہِ راست پرواز شروع کرنے والی پہلی ایئر لائنز تھی۔ گندھارا اور ٹیکسلا کی تہذیب کے آثار سے لے کر شاہراہِ ریشم تک کے تعلقات شاہد ہیں کہ یہ رشتہ صرف آج کے معاہدوں‘ منصوبوں یا مفادات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی جڑیں تہذیبی اور ثقافتی ورثے میں بہت گہری ہیں۔ آج جب دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور بین الاقوامی سیاست میں بلاک بندی کی فضا ایک بار پھر اُبھر رہی ہے‘ پاکستان اور چین کی شراکت داری مزید اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ سی پیک اس دوستی کا نمایاں مظہر ہے۔ توانائی‘ انفراسٹرکچر‘ صنعتی ترقی اور روزگار کے مواقع کیلئے سی پیک کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ یہ پاکستان کیلئے محض ایک معاشی تعاون کا منصوبہ نہیں بلکہ مضبوط معاشی مستقبل کی بنیاد ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بجا کہا کہ دونوں ملکوں کی دوستی چیلنجز کے باوجود قائم رہے گی‘ چاہے وہ عالمی دباؤ ہو‘ خطے میں جغرافیائی کشیدگی یا معاشی مشکلات‘ پاکستان اور چین ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آئے ہیں۔ یہ دوستی کسی وقتی مفاد پر مبنی نہیں بلکہ اس کی بنیاد اعتماد‘ خلوص اور عملی تعاون پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے آہنی دوستی کہا جاتا ہے۔ اس دوستی کو مزید مضبوط اور پائیدار بنانے کیلئے چند پہلوؤں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہو گی۔ چین کے ساتھ تعلقات کی اصل افادیت اُسی وقت اجاگر ہوگی جب پاکستان اپنے معاشی ڈھانچے کو مضبوط کرے‘ ٹیکنالوجی اور ہنر کے میدان میں پیشرفت کرے اور شفافیت کو یقینی بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی تبادلے‘ تحقیق اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوان نسل اس دوستی سے ترقی کے عملی فوائد حاصل کر سکے۔ یہ امر ظاہر وباہر ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی نہ تو کسی کی مخالفت میں ہے اور نہ ہی چین کے ساتھ کسی دوسرے ملک کے تعلقات کی نوعیت سے اس تاریخی بھائی چارے کا تعین ہوتا ہے۔ دونوں ملکوں کے گہرے تعلق کی ساڑھے سات دہائیاں اس خلوص اور اعتماد کی عکاس ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ وزیراعظم شہباز شریف چینی صدر کے جس ویژن کی تعریف کر رہے ہیں وہ مشترکہ ترقی اور غربت کے خاتمے کا ویژن ہے‘ جس نے کم سے کم وقت میں انسدادِ غربت کا محیر العقول کامیابی حاصل کی ہے۔ گزشتہ چار دہائیوں میں چین نے تقریباً 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا جو ایک تاریخی کامیابی ہے اور جس نے عالمی غربت میں کمی میں نمایاں حصہ ڈالا ہے۔ اد ھر ہماری حالت یہ ہے کہ ملک کی نصف کے لگ بھگ آبادی خطِ غربت سے نیچے ہے۔ صدر شی کے ترقی وخوشحالی کے فلسفے کا زبانی اظہار اپنی جگہ مگر اس کے عملی نتائج تخفیفِ غربت اور روزگار کے مواقع کی صورت میں سامنے آنے چاہئیں۔ہماری حکومت اگر یہ کر دکھائے تو چینی ویژن اور فلسفے سے ہم آہنگی اور صدر شی کے ترقی وخوشحالی کے فلسفے کی حمایت کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہو گا۔