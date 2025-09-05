صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
رؤف کلاسرا رسول بخش رئیس بابر اعوان کنور دلشاد آصف عفان امیر حمزہ
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

سکیورٹی مسائل اور خالی اسامیاں

ایک خبر کے مطابق ملک بھر میں سول آرمڈ فورسز کی 19 ہزار 930 اسامیاں خالی ہیں اور یہ خالی نشستیں اداروں کی صلاحیت پر براہِ راست اثر ڈال رہی ہیں۔ خاص طور پر ایف سی بلوچستان میں چھ ہزار 707 اور ایف سی خیبر پختونخوا میں چار ہزار 422 اسامیوں کا خالی ہونا باعثِ تشویش ہے۔ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ یہی صوبے دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا نہ صرف جغرافیائی طور پر حساس ہیں بلکہ وہاں ملک دشمن عناصر بھی زیادہ فعال نظر آتے ہیں۔ ایسے میں سول آرمڈ فورسز میں افرادی قوت کی کمی ان علاقوں کی سلامتی کو متاثر کر سکتی ہے۔ افرادی قوت کی کمی نہ صرف آپریشنل سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ پہلے سے تعینات اہلکاروں پر بوجھ بڑھا کر ان کی صلاحیتوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان خالی اسامیوں کو جلد فی الفور پُر کرنے کیلئے شفاف اور میرٹ پر مبنی بھرتیوں کا عمل شروع کیا جائے۔ بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی خالی نشستوں کو پُر کرنے کو ترجیح دینا ہوگی تاکہ وہاں کی حساس نوعیت کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سول آرمڈ فورسز کو جدید تربیت اور وسائل سے لیس کرنا بھی ناگزیر ہے تاکہ یہ ادارے‘ جو دہشت گردی کے خلاف ملک کی فرنٹ لائن ہیں‘ درپیش خطرات کا مؤثر مقابلہ کر سکیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
New Provinces, Yes or No...(3)
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
کالم آرکائیو