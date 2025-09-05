سکیورٹی مسائل اور خالی اسامیاں
ایک خبر کے مطابق ملک بھر میں سول آرمڈ فورسز کی 19 ہزار 930 اسامیاں خالی ہیں اور یہ خالی نشستیں اداروں کی صلاحیت پر براہِ راست اثر ڈال رہی ہیں۔ خاص طور پر ایف سی بلوچستان میں چھ ہزار 707 اور ایف سی خیبر پختونخوا میں چار ہزار 422 اسامیوں کا خالی ہونا باعثِ تشویش ہے۔ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ یہی صوبے دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا نہ صرف جغرافیائی طور پر حساس ہیں بلکہ وہاں ملک دشمن عناصر بھی زیادہ فعال نظر آتے ہیں۔ ایسے میں سول آرمڈ فورسز میں افرادی قوت کی کمی ان علاقوں کی سلامتی کو متاثر کر سکتی ہے۔ افرادی قوت کی کمی نہ صرف آپریشنل سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ پہلے سے تعینات اہلکاروں پر بوجھ بڑھا کر ان کی صلاحیتوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان خالی اسامیوں کو جلد فی الفور پُر کرنے کیلئے شفاف اور میرٹ پر مبنی بھرتیوں کا عمل شروع کیا جائے۔ بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی خالی نشستوں کو پُر کرنے کو ترجیح دینا ہوگی تاکہ وہاں کی حساس نوعیت کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سول آرمڈ فورسز کو جدید تربیت اور وسائل سے لیس کرنا بھی ناگزیر ہے تاکہ یہ ادارے‘ جو دہشت گردی کے خلاف ملک کی فرنٹ لائن ہیں‘ درپیش خطرات کا مؤثر مقابلہ کر سکیں۔