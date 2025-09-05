مہنگائی کا طوفان
پنجاب میں تباہ کن سیلاب نے نہ صرف لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے بلکہ فصلیں اور سبزیاں برباد ہونے سے غذائی سپلائی چین بھی متاثر ہوئی ہے۔ اس کے اثرات براہِ راست بڑے شہروں تک پہنچے ہیں جہاں سبزیوں اور اشیائے خور و نوش کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ معاشی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ سیلاب کے اثرات جلد ہی قیمتوں کو نئی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔یہ صورتحال عام شہریوں کیلئے تو تشویشناک ہے ہی لیکن سب سے زیادہ اثرات خودسیلاب زدگان پر پڑ رہے ہیں۔ جو لوگ پہلے ہی اپنے گھر بار‘ کھیت کھلیان اور روزگار کھو چکے ہیں‘ وہ اب مہنگائی کی بھی زد میں ہیں۔ حکومت کو اس دہرے بحران سے نمٹنے کیلئے سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف فوری کارروائی ناگزیر ہے تاکہ مصنوعی قلت ختم ہو اور اشیائے ضروریہ مناسب قیمت پر دستیاب ہوں۔ اربابِ اختیار کو سبزیوں‘ پھلوں اور دیگر غذائی اجناس کی درآمدی ڈیوٹی میں کمی پر غور کرنا چاہیے تاکہ مقامی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ دوسری جانب سڑکوں اور پلوں کی مرمت اور متاثرہ علاقوں میں رسد کے راستے کھولنے پر بھی فوری توجہ ناگزیر ہے‘ کیونکہ سپلائی چین کی بحالی کے بغیر قیمتوں کو قابو میں رکھنا ممکن نہیں۔ سیلاب اور مہنگائی کا یہ دہرا بحران ایک سخت آزمائش ہے۔ اگر حکومت نے بروقت اور مؤثر اقدامات نہ کیے تو یہ صورتحال نہ صرف غریب اور متوسط طبقے کی زندگی مزید اجیرن بنا دے گی بلکہ معیشت کیلئے بھی ایک سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔