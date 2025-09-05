پاک چین نئے معاشی منصوبے
وزیراعظم شہبازشریف کی بیجنگ میں چین کے وزیراعظم لی چیانگ سے ملاقات اور دونوں رہنمائوں میں سی پیک فیز ٹو‘ پانچ نئی راہداریوں اور گوادر بندرگاہ کو جلد از جلد فعال کرنے پر اتفاق ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ وزیراعظم پاکستان کی عوامی جمہوریہ چین کے پریمیئر سے ملاقات میں پاک چین تزویراتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا اورسب سے اہم پیش رفت دونوں ملکوں کے مشترکہ ایکشن پلان (2024-29ء) پر دستخط ہیں۔ سی پیک فیز ٹو اور نئی نئی اقتصادی راہداریوں کے قیام پر چینی حکام کیساتھ طویل عرصے سے بات چیت جاری ہے۔ نئی اقتصادی راہداریاں پاکستان کے ’5Es فریم ورک‘ کیساتھ بھی منسلک ہیں‘ جس کے تحت اقتصادی بحالی کیلئے پانچ ترجیحی شعبوں کی نشاندہی کی گئی‘ جن میں برآمدات‘ ای پاکستان‘ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی‘ توانائی اور انفراسٹرکچر اور مساوی بنیاد پر نوجوانوں کو بااختیار بنانا شامل ہیں۔ یہ امر خوش آئند ہے کہ حکومت صنعتی وتجارتی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کیلئے آزمودہ دوست چین کیساتھ تعاون بڑھا رہی ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نئے منصوبوں کے فریم ورک پر دستخط ہو جانے سے ایک سنگِ میل تو عبور کرلیا گیا مگر معاہدوں پر محض اتفاق ہو جانا ہی کافی نہیں ہے۔ اصل کام معاہدوں کی روح کے مطابق ان پر عملدرآمد ہے۔ سی پیک کا پہلا فیز‘ جس کے منصوبوں کی افادیت میں کوئی شبہ نہیں اور پاکستانی قوم نے عوامی جمہوریہ چین پر مکمل تیقن کیساتھ یہ معاہدے کیے‘ چین بھی اس معاملے میں ہم سے زیادہ اولو العزم دکھائی دیتا تھا مگر ابھی تک ہم اس کے ثمرات سے محروم ہیں اور وجہ ہے ہمارے کام کی رفتار‘ جو جا بجا بے چینی‘ الجھن اور شکایتوں کا سبب بھی بنتی رہی۔ اس حوالے سے ہمیں معاصر ممالک بالخصوص چین ہی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ترقی یافتہ قوموں کے سوچنے اور کام کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے‘ یہ چین ہمیں بہتر سکھا سکتا ہے۔ پاکستان کے دو سال بعد آزاد ہونے والا چین کیونکر آج کی دنیا کی سب سے بڑی صنعتی اور دوسری بڑی معاشی قوت بن چکا ہے‘ اس کا جواب ہمیں چین کے طرزِ عمل اور کام کرنے کے اطوار میں ملے گا۔ چین کیساتھ معاشی وصنعتی تعاون کے معاہدوں کا ثمر ہمیں اسی وقت مل سکتا ہے جب ماضی کے اسباق کو سیکھ کر آگے بڑھا جائے اور غلطیوں کا اعادہ نہ کیا جائے۔ چین نے پاکستان کی غیر مشروط حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے زرعی و صنعتی شعبوں میں تعاون بڑھانے‘ باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مالی تعاون بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ حالات پاکستان کیلئے ایک غیر مترقبہ نعمت ثابت ہو سکتے ہیں‘ اگر ان سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور سعی کی جائے۔ پچیس کروڑ سے زائد آبادی والا ملک‘ جہاں دو تہائی سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے‘ چین کے تعاون سے ملک میں روزگار اور سرمایہ کاری کے کثیر مواقع پیدا کر سکتا ہے اور یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کیے بغیر معاشی اور سماجی بحران سے نہیں نمٹا جا سکتا۔ حالیہ سیلابی صورتحال نے ملک کے داخلی مسائل میں مزید اضافہ کیا ہے‘ ان حالات میں ریاست محض اپنے وسائل کیساتھ درپیش چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔چین کی آہنی دوستی اور برادرانہ تعلقات پاکستان کو مسائل کے اس بھنور سے نکالنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں علاقائی تجارتی اور معاشی مرکز بننے کیلئے ہر طرح کا پوٹینشل موجود ہے مگر اس سے فائدہ اٹھانے کیلئے ہمیں اپنی روش میں تبدیلی لانا ہو گی۔ پاکستان‘ چین مشترکہ ایکشن پلان اور معاشی منصوبوں سے مکمل فائدہ اٹھانے کیلئے جہاں امن و امان اور سکیورٹی مسائل کو حل کرنا ناگزیر ہے‘ وہیں سیاسی اتفاقِ رائے بھی ضروری ہے۔ مستحکم سیاسی‘ سماجی اور معاشی حالات ہی میں چین کے تعاون سے بھرپور استفادہ کیا جا سکتا ہے۔