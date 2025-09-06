صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
مہنگائی کا بوجھ

وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق رواں ہفتے کے دوران 23 اشیائے ضروریہ مہنگی ہونے سے مجموعی مہنگائی کی شرح میں 1.29 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ عوام اس وقت کڑے امتحان سے گزر رہے ہیں‘ ایک طرف قدرتی آفت اور دوسری طرف مہنگائی میں اضافے اور معاشی دباؤ نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ گزشتہ ہفتے مہنگی ہونی والی اشیا میں آٹا‘ چاول‘ چینی‘ سبزیاں اور دالیں سرفہرست ہیں۔ آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافے کی بڑی وجہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی ہے۔ کسانوں سے 2200 روپے فی من خریدی گئی گندم اب مارکیٹ میں 3500 روپے فی من سے بھی زائد میں فروخت ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال صرف سیلاب کی تباہ کاریوں کا نتیجہ نہیں بلکہ منافع خور اور ذخیرہ اندوز عناصر اس بحران کو جواز بنا کر مصنوعی قلت پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت فوری طور پر پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کرے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ سیلاب سے متاثرہ سپلائی چین کی بحالی پر بھی بھرپور توجہ دی جائے تاکہ اشیا کی ترسیل میں رکاوٹ ختم ہو اور مصنوعی بحران کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ساتھ ہی یہ امر بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ عام آدمی کی معاشی سکت روز بروز گھٹتی جا رہی ہے۔ اس بوجھ کو کم کرنے کیلئے حکومت کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ بصورت دیگر مہنگائی کا یہ طوفان عوامی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا۔

