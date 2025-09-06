صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ افتخار احمد سندھو محمد عبداللہ حمید گل مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

سیلاب اور زراعت

پنجاب میں حالیہ سیلاب نے جہاں دسیوں لاکھ لوگوں کو بے گھر کیا ہے وہیں زراعت پر بھی اس کے شدید اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق صوبہ بھر میں 13لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلیں برباد ہوئیں۔پاکستان بزنس فورم کے مطابق صوبے میں 60 فیصد چاول کی فصل اور30 فیصد گنا ضائع ہو چکا ہے۔ کپاس کی پیداوار بھی اس سال اپنے ہدف سے 35 فیصد کم رہنے کا اندازہ ہے۔بڑے پیمانے کی تباہی نہ صرف کسانوں کی کمر توڑ گئی ہے بلکہ ملک کے غذائی تحفظ اور دیہی معیشت پر بھی خطرناک سائے منڈلانے لگے ہیں۔ دیہی معیشت کی بنیاد کھیت اور کھلیان ہیں‘ جب یہ اجڑ جائیں تو کسان اپنے معاش کا ذریعہ کھو بیٹھتے ہیں اور قرضوں‘ مہنگائی اور بے یقینی کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں۔ اتنی بڑی تباہی کے بعد کاشتکاروں کے پاس نئی فصل کی کاشت کیلئے وسائل ہی باقی نہیں بچتے۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ حکومت فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں زرعی ریلیف کے اقدامات کرے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاشتکاروں کو بلاسود قرض فراہم کیا جائے اورمفت بیج اور کھاد کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ وہ اگلی فصل بروقت کاشت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ پنجاب ملک کی فوڈ باسکٹ ہے۔ اگر کسانوں کو بروقت سہارا نہ ملا تو آنے والا وقت صرف کسانوں کیلئے نہیں بلکہ پوری قوم کیلئے ایک غذائی اور معاشی بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے حکومت کو اس ضمن میں فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرنا ہوں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

سیرت نگاری کا عہدِ جدید
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیلاب بے سبب نہیں آتے
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو