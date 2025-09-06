سیلاب اور زراعت
پنجاب میں حالیہ سیلاب نے جہاں دسیوں لاکھ لوگوں کو بے گھر کیا ہے وہیں زراعت پر بھی اس کے شدید اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق صوبہ بھر میں 13لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلیں برباد ہوئیں۔پاکستان بزنس فورم کے مطابق صوبے میں 60 فیصد چاول کی فصل اور30 فیصد گنا ضائع ہو چکا ہے۔ کپاس کی پیداوار بھی اس سال اپنے ہدف سے 35 فیصد کم رہنے کا اندازہ ہے۔بڑے پیمانے کی تباہی نہ صرف کسانوں کی کمر توڑ گئی ہے بلکہ ملک کے غذائی تحفظ اور دیہی معیشت پر بھی خطرناک سائے منڈلانے لگے ہیں۔ دیہی معیشت کی بنیاد کھیت اور کھلیان ہیں‘ جب یہ اجڑ جائیں تو کسان اپنے معاش کا ذریعہ کھو بیٹھتے ہیں اور قرضوں‘ مہنگائی اور بے یقینی کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں۔ اتنی بڑی تباہی کے بعد کاشتکاروں کے پاس نئی فصل کی کاشت کیلئے وسائل ہی باقی نہیں بچتے۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ حکومت فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں زرعی ریلیف کے اقدامات کرے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاشتکاروں کو بلاسود قرض فراہم کیا جائے اورمفت بیج اور کھاد کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ وہ اگلی فصل بروقت کاشت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ پنجاب ملک کی فوڈ باسکٹ ہے۔ اگر کسانوں کو بروقت سہارا نہ ملا تو آنے والا وقت صرف کسانوں کیلئے نہیں بلکہ پوری قوم کیلئے ایک غذائی اور معاشی بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے حکومت کو اس ضمن میں فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرنا ہوں گے۔