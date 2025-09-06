اسوۂ کامل

اسوۂ کامل
آج رہبرِ عالم‘ مربی انسانیت‘ سرورِ دو عالم‘ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیﷺ کی دنیا میں تشریف آوری کو قمری تقویم کے حساب سے 1500 سال ہو گئے ہیں۔ خدائے رب العزت نے قرآن کریم میں بعثت و نبوت کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ انسانیت کو گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر رشد وہدایت کے نور کی طرف لایا جائے اور کتاب وحکمت کی تعلیمات سے ان کا تزکیہ کیا جائے۔ خاتم الانبیاءﷺ کو جس وقت دنیا میں مبعوث فرمایا گیا‘ وہ دنیا کا نہایت تاریک دور تھا۔ اس دور کے عرب معاشرے میں ظلم وستم‘ ناانصافی وحق تلفی اور جبر واستحصال کی روش عام تھی۔ ہمدردی ومحبت‘ اخوت ومودت کے احساسات یکسر ختم ہو چکے تھے۔ ایسے دور میں سید الرسل حضرت محمد مجتبیٰﷺنے قرآنی تعلیمات اور نبوی ہدایات کے ذریعے ایسا انقلاب برپا کیا کہ محض دو‘ ڈھائی دہائیوں بعد ہی عرب معاشرہ عدل وانصاف کا ایسا پیکر بن گیا جہاں احترامِ انسانیت پایا جاتا تھا‘ عورتوں‘ غلاموں اور کمزوروں کے حقوق کو تحفظ حاصل تھا‘ جہاں ایثار وقربانی اور خلوص ووفاداری کی روش عام تھی۔ یہ سب شمعِ رسالت کی سیرت اور اسوۂ کامل کا فیضان تھا جس نے دنیائے عالم کو ایک نئی صبح عطا کی اور تاریکیوں کے دور کا خاتمہ فرمایا۔ چونکہ آپﷺ کے بعد تا قیامت کسی نبی کو دنیا میں نہیں آنا‘ اس لیے ڈیڑھ ہزار برس کی طویل مدت کے بعد بھی نبی کریمﷺ کی تعلیمات اور ذاتِ اقدس کا ایک ایک گوشہ مکمل طور محفوظ ہے‘ جو درحقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ پندرہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نورِ نبوت کا فیضان نہ تو کم ہوا ہے اور نہ ہی گردش زماں تعلیماتِ نبوی کے اطلاق ہی پر کچھ اثر ڈال سکتی ہے۔ آج بھی ہر فرد‘ ہر معاشرے‘ ہر زمان اور ہر مقام کے لیے سیرتِ نبوی میں زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بہت تلخ ہے۔ آج ہمارے معاشرے سمیت پوری دنیا کے مسلم سماج میں جھوٹ‘ افترا پردازی اور بہتان تراشی کی روش عام ہے۔ ہر دوسرا فرد لین دین میں بددیانتی اور بدعہدی کا شکار نظر آتا ہے۔ عدم برداشت ہمارا سرورق بن چکی ہے۔ غرضیکہ ہم بطور مسلمان اور بطور امہ ان تمام فضیلتوں اور اوصاف سے محروم ہیں جو ایک حقیقی مسلم سماج کا خاصا ہیں۔ رسول کریمﷺ نے مسلمانوں کو ایک جسدِ واحد کی مثل قرار دیا کہ ایک عضو دوسرے کی تکلیف میں بے قرار ہوجاتا ہے مگر آج دنیا کے حالات پر نظر دوڑائی جائے تو مسلم کمیونٹی کا اتحاد کہیں نظر نہیں آتا۔ غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی آہ وپکار صدا بصحرا ثابت ہو رہی ہے۔ مسلم ممالک کا اتحادی فورم او آئی سی میزانِ اقوام عالم میں کس قدر وزن رکھتا ہے‘ یہ سب پر عیاں ہے۔ کہنے کو آج دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے مگر کسی ایک خطے میں بھی سیاسی‘ معاشی‘ عدالتی اور معاشرتی نظام میں تعلیماتِ اسلامی کا پرتو نظر نہیں آتا۔ہمارے جدید دور کے بے شمار مسائل بشمول ماحولیاتی مسائل جو فی زمانہ ہمارے لیے بڑی تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں‘ ان کا حل سیرتِ طیبہ میں موجود ہے مگر عمل کرنے والے شاذ شاذ ہیں۔ اجتماعی زندگی تو کجا‘ ہماری نجی اور انفرادی زندگیوں میں بھی ان تعلیمات کا گزر نہیں جنہوں نے پندرہ سو سال قبل عرب معاشرے میں ایسا انقلاب برپا کیا تھا جس سے عرب بادیہ نشین دنیا کی رہبری کی مسند پر فائز ہو گئے تھے۔ ولادتِ مصطفیﷺ کے ڈیڑھ ہزار سال مکمل ہونے کا عظیم دن ہمارے لیے اس امر پر غور وتدبر کا موقع ہے کہ ہماری زندگیاں سیرتِ نبوی کی راہِ روشن سے دور کیوں ہیں؟ یہ بہترین وقت ہے کہ ہم سب ایک نیا عہدِ وفا کریں اور خود کو متحد و منظم کرنے اور اپنے آپ کو اور نظمِ ریاست کو سیرتِ طیبہ کے سنہرے اصولوں کے مطابق چلانے کی سعی کریں۔ میلاد النبی منانے کا بہترین طریق یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سیرتِ نبوی اور اسوۂ کامل کے نقوش میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔