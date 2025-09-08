پاک چین زرعی مفاہمت
بیجنگ میں پاکستان اور چین کے مابین زرعی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط پاکستان کے زرعی شعبے کیلئے خوش آئند پیش رفت ہے۔ اعلامیے کے مطابق زرعی شعبے میں چار ارب ڈالر مالیت کے 24 ایم او یوز پر دستخط ہوئے ہیں۔ یہ زرعی تعاون پاکستان کے غذائی تحفظ اور برآمدی صلاحیت کو دو گنا کرے گا۔ زراعت کے شعبے میں چین کی مہارت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ چین نے فصلوں کی پیداوار اور زمین کی استعداد بڑھانے کے علاوہ ماحولیاتی اثرات قبول کرنے والی فصلیں اگا کر جو کامیاب تجربات کیے ہیں‘ پاکستان کیلئے ان میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ چین کا زرعی تعاون پاکستان کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ شعبہ زراعت کو جدید بنیادوں پر استوار کر سکے۔ دوسری جانب چین زرعی اشیا کا ایک بڑا درآمد کنندہ ہے اور 2023ء میں چین کی زرعی درآمدات کا حجم 220 ارب ڈالر سے بھی زائد تھا۔ اتنی بڑی زرعی مارکیٹ پاکستان جیسے آہنی دوست کیلئے بہت بڑا موقع ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان چین کو نسبتاً کم قیمت زرعی اجناس فراہم کر کے چینی مارکیٹ میں اپنا سکہ منوا سکتا اور اپنی زرعی برآمدات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ پیشرفت ایم او یوز پر دستخط ہو جانے تک ہی محدود نہ رہے‘ بلکہ اسے سفر کا پہلا قدم سمجھ کر بھرپور عزم کے ساتھ اس معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور مزید وسعت دینے پر کام کیا جائے۔