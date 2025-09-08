صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس بابر اعوان میاں عمران احمد سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

پاک چین زرعی مفاہمت

بیجنگ میں پاکستان اور چین کے مابین زرعی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط پاکستان کے زرعی شعبے کیلئے خوش آئند پیش رفت ہے۔ اعلامیے کے مطابق زرعی شعبے میں چار ارب ڈالر مالیت کے 24 ایم او یوز پر دستخط ہوئے ہیں۔ یہ زرعی تعاون پاکستان کے غذائی تحفظ اور برآمدی صلاحیت کو دو گنا کرے گا۔ زراعت کے شعبے میں چین کی مہارت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ چین نے فصلوں کی پیداوار اور زمین کی استعداد بڑھانے کے علاوہ ماحولیاتی اثرات قبول کرنے والی فصلیں اگا کر جو کامیاب تجربات کیے ہیں‘ پاکستان کیلئے ان میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ چین کا زرعی تعاون پاکستان کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ شعبہ زراعت کو جدید بنیادوں پر استوار کر سکے۔ دوسری جانب چین زرعی اشیا کا ایک بڑا درآمد کنندہ ہے اور 2023ء میں چین کی زرعی درآمدات کا حجم 220 ارب ڈالر سے بھی زائد تھا۔ اتنی بڑی زرعی مارکیٹ پاکستان جیسے آہنی دوست کیلئے بہت بڑا موقع ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان چین کو نسبتاً کم قیمت زرعی اجناس فراہم کر کے چینی مارکیٹ میں اپنا سکہ منوا سکتا اور اپنی زرعی برآمدات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ پیشرفت ایم او یوز پر دستخط ہو جانے تک ہی محدود نہ رہے‘ بلکہ اسے سفر کا پہلا قدم سمجھ کر بھرپور عزم کے ساتھ اس معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور مزید وسعت دینے پر کام کیا جائے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

تاریخ کی دلدل
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
دریائوں کی واپسی
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو