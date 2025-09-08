صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
کشتی حادثہ

ملتان کی تحصیل جلالپور میں سیلاب متاثرین کو ریسکیو کرنے والی ایک کشتی کے الٹنے سے پانچ افراد کی موت امدادی کاموں میں غفلت کی نشاندہی کرتی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کا سبب گنجائش سے زیادہ افراد کو کشتی پر سوار کرنا تھا۔ کشتی کے الٹتے وقت اس پر 30 متاثرین سوار تھے جن میں سے 25 افراد کو بچا لیا گیا تاہم ایک خاتون اور چار بچے ڈوب گئے۔ ڈوبنے والے افراد کو لائف سیونگ جیکٹس بھی نہیں پہنائی گئی تھیں۔ دو دریاؤں کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے تحصیل جلالپور کو سیلاب نے نسبتاً زیادہ متاثر کیا ہے تاہم ریسکیو ٹیموں کے پاس ضلع بھر میں بچوں کی صرف 24 لائف جیکٹس موجود ہیں۔ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کئی ہفتوں قبل ہی سیلاب کا پیشگی الرٹ جاری کر چکے جبکہ پنجاب کے متعدد اضلاع سے گزر کر یہ سیلابی ریلا کئی دنوں میں ملتان تک پہنچا ہے‘ ایسے میں ریسکیو‘ ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں نے پیشگی انتظامات مکمل کیوں نہیں کیے؟ سیلابی ریلے کی آمد کا علم ہونے کے باوجود ایمرجنسی نفری‘ کشتیوں اور ضروری حفاظتی آلات کی موجودگی کیوں یقینی نہیں بنائی گئی؟ صوبائی حکومت اور متعلقہ حکام کو نہ صرف اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ریسکیو نظام کا ازسرِ نو جائزہ لینا چاہیے بلکہ فوری طور پر امدادی کارکنوں کو جدید آلات‘ ریسکیو کشتیاں‘ لائف جیکٹس اور دیگر ضروری وسائل مہیا کرنے چاہئیں تاکہ بروقت کارروائی کر کے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جانیں بچائی جا سکیں۔

