آفات سے سیکھیں

آفات سے سیکھیں
مسلسل اور اونچے درجے کے سیلابوں کا سلسلہ زور وشور سے جاری ہے۔ اس صورتحال میں جہاں عمارتوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے وہیں فصلیں اور مویشی بھی بڑے پیمانے کی تباہی سے دوچار ہیں۔ طغیانی ایک بار ہو اور گزر جائے تو املاک اور فصلوں کا نقصان پھر بھی کم ہو مگر یہاں کئی ہفتوں سے جاری سیلاب خاص طور پر پنجاب میں بڑے پیمانے پر زرعی تباہی کا سبب بنے ہیں۔ دنیا نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب میں سیلاب سے 13 لاکھ 26 ہزار ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ نقصان بڑھ بھی سکتا ہے کیونکہ سیلاب کا سلسلہ ابھی رکنے کو نہیں آیا۔ زرعی شعبہ مجموعی ملکی پیداوار اور خوراک کی فراہمی کیلئے بنیادی اہمیت رکھتا ہے؛ چنانچہ زرعی خسارہ صرف کاشتکاروں کیلئے تباہ کن نہیں بلکہ ملک میں خوراک کی دستیابی اور مہنگائی پر بھی اس کے خاصے اثرات ہوں گے۔ یہ صورتحال حکومت کیلئے دہرا امتحان ہے۔ ایک طرف سیلاب متاثرین کے محفوظ انخلا اور بچاؤ کا فوری چیلنج ہے اور دوسری جانب اس معاشی تباہی سے نمٹنے کا چیلنج‘ جو سیلاب کے نتیجے میں زراعت اور دیہی معیشت پر منڈلا رہی ہے۔ حکومتی کوشش اور تعاون شامل ہو تو اس صورتحال پر جلد قابو پایا جا سکتا ہے‘ بلکہ اس تلخ تجربے سے کچھ سیکھتے ہوئے آنے والے وقتوں کیلئے بہتر تیاری بھی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دریائی پاٹ میں آبادکاری کی روک تھام کیلئے سخت اقدامات کئے جا سکتے ہیں‘ جس کے نتیجے میں آنے والے برسوں میں سیلابی صورتحال میں اس طرح کے بڑے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں دریاؤں کے کناروں پر آبادیوں کیلئے بہتر قواعد وضوابط وضع کئے جا سکتے ہیں‘ خاص طور پر شہری علاقوں کے قریب جہاں دریاؤں میں تجاوزات کا رجحان عام ہے۔ ماضی میں ہمارے ملک میں بڑے پیمانے کے متعدد سیلاب آئے‘ جن میں سے ہر ایک بہت بڑی تباہی کا سبب بنا‘ 2022ء کے سیلاب کے اثرات ابھی تک موجود ہیں اور اُس میں متاثر ہونے والے بہت لوگ اب تک بحال نہیں ہو سکے۔ تباہی کا یہ نیا سلسلہ کتنا طول کھینچتا ہے اس کا انحصار حکومتی اقدامات اور سنجیدگی پر ہے۔ ملکی معیشت اور سماج پر ان تباہ کن سیلابوں کے وسیع اثرات کو دیکھا جائے تو حکومت کو کوئی لمحہ ضائع کئے بغیر متاثرین کی بحالی اور نقصان کے ازالے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اس سال کے سیلابوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کے انخلا میں تاخیر ہوئی‘ جس سے مشکلات پیش آئیں۔ سیلاب ایسی آفت نہیں کہ اس کے ممکنہ اثرات کا پیشگی اندازہ لگانا مشکل ہو۔ جو پانی ہمارے ملک کے وسطی علاقوں میں پہنچ کر تباہی مچاتا ہے اسے یہاں پہنچنے میں کئی گھنٹے بلکہ دن لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تیاری اور انخلا کا کافی وقت ہوتا ہے‘ اس کے باوجود لوگ آخری وقت تک ان علاقوں میں بھی پھنسے رہتے ہیں جن کا سیلاب سے متاثر ہونا یقینی ہوتا ہے۔ رواں برس مون سون کے مسلسل سلسلے ہمارے لیے عبرتناک ہیں جبکہ ماہرین آنے والے برسوں میں اس سے زیادہ بارشوں سے خبردار کر رہے ہیں۔ ان حالات سے سبق حاصل کرنا چاہیے تا کہ آنے والے وقت کیلئے بہتر انتظامات کر سکیں‘ بصورت دیگر آنے والے وقتوں میں بھی سیلابوں کے تباہ کن سلسلے اسی طرح جانی اور مالی نقصانات سے دوچار کرتے رہیں گے اور اس بڑے پیمانے کی تباہی کے دیرپا اثرات ہمارے ملک کی معیشت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ غربت میں اضافہ ہوگا‘ خوراک کی پیداوار کے اسباب میں کمی کی وجہ سے خوراک کا تحفظ شدید خطرات سے دوچار ہو گا اور سماجی سطح پر ان مسائل کے اثرات نہایت تکلیف دہ اور خوفناک ہوں گے۔ ایک مصیبت سے سیکھنا اور آنے والے وقت کی تیاری کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ اسی کو بار بار آزمائیں اور نقصان اٹھائیں۔