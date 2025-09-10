غفلت اور بے حسی
ایک خبر کے مطابق گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران لاہور میں بجلی کی ننگی تاروں اور کھمبوں سے کرنٹ لگنے سے 83 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار صرف لاہور کے ہیں‘ ملک کے دیگر شہروں میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں۔ متعلقہ اداروں کی انتظامی غفلت اور بے حسی کی وجہ سے لٹکتی تاریں عوام کیلئے موت کا پھندا بن چکی ہیں۔ بعض مقامات پر بغیر منصوبہ بندی کے عین گلی کے بیچوں بیچ نصب بجلی کے کھمبے اور جگہ جگہ سے ٹوٹی انسولیشن حادثات کا سبب بنتی ہیں۔ بارش اور سیلاب کے دوران یہ خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے جس کا نتیجہ جان لیوا حادثات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بجلی تقسیم کار کمپنیاں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اس ضمن میں فوری اقدامات کریں۔ بڑے شہروں میں زیر زمین کیبلنگ ہونی چاہیے تاکہ لٹکتی ننگی تاروں کا مستقل خاتمہ ہو۔ گلی محلوں اور سڑکوں پر خطرناک کھمبوں کا فوری سروے کر کے انہیں محفوظ بنایا جائے۔ ایمرجنسی سیفٹی یونٹس قائم کیے جائیں جو بروقت بجلی بند کر کے ٹوٹی تاروں کی مرمت کریں اور انسانی جانیں بچائیں۔ عوامی شراکت داری کیلئے ایک خصوصی ہیلپ لائن یا موبائل ایپ شروع کی جائے جہاں لٹکتے تاروں یا خطرناک کھمبوں کی شکایت درج کروائی جا سکے۔ اس حوالے سے لیت و لعل سے کام لیا گیا تو مستقبل میں مزید المناک حادثات رونما ہوں گے۔