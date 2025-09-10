صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
WhatsApp: 0344 4450229

سیلاب اور نقصانات

وزارتِ منصوبہ بندی کی سیلاب سے نقصانات سے متعلق ابتدائی رپورٹ کے مطابق حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں 863 افراد جاں بحق اور 1147زخمی ہوئے‘ 6200مویشی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے‘ نو ہزار 166گھر منہدم ہو گئے‘ 239پل تباہ ہوئے اور 672کلو میٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب کے مطابق سیلاب نے صوبے میں 42لاکھ سے زائد افراد اور 4300دیہات کو متاثر کیا ہے۔ 21لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے۔ 13لاکھ ایکڑ سے زائد کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ دو ہفتوں میں‘ جب تک پلاننگ کمیشن کی سیلاب سے معاشی نقصانات کی حتمی رپورٹ سامنے آئے گی‘ نقصانات میں مزید اضافہ ہو چکا ہو گا۔ اس صورتحال کے تناظر میں حکومت کے پاس وقت ضائع کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے متاثرہ عوام کو فوری ریلیف فراہم کرے‘ انہیں عارضی رہائش‘ طبی امداد اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائے‘ تباہ شدہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع ہونا چاہیے تاکہ امدادی اور تجارتی سرگرمیوں کا تسلسل بحال ہو سکے۔ کسانوں کیلئے خصوصی ریلیف پیکیج شروع کرنا ناگزیر ہے تاکہ وہ نئی فصلیں کاشت کر سکیں۔ اس ضمن میں صرف بیانات اور اعلانات سے کام نہیں چلے گا‘ عملی اقدامات اور شفاف حکمت عملی ہی ملک کو اس تباہی کے اثرات سے نکال سکتی ہے۔

