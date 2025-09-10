قطر میں جارحیت
قطر میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کے اسرائیلی اقدام کی عرب ممالک ‘ مسلم دنیا اور اقوام متحدہ سمیت اکثر عالمی اداروں اور متعدد ممالک کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ پچھلے کچھ عرصہ سے اسرائیلی جارحیت کا دائرہ خطے کے متعدد ممالک تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ لبنان پر حملہ ‘یمن اور شام پر مسلسل بمباری‘ اور ان سب سے بڑ ھ کر اس سال جون میں ایران پر حملہ۔ دوحہ میں اسرائیلی کارروائی کو حالیہ کچھ عرصے کے ان واقعات سے ملا کر دیکھنا ہو گا۔ یہ واقعات اسرائیلی جارحیت کے پھیلاؤ کو واضح کرتے اور یہ بتاتے ہیں کہ صہیونی ریاست کے سامنے کسی عالمی قانون‘ ضابطے اور ریاستی خود مختاری کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسرائیل جو فی الحقیقت عرب خطے میں ایک ناجائز قبضہ اور جغرافیائی اعتبار سے بے معنی وجود ہے‘ یہاں تک کیسے پہنچا کہ آج عرب خطے کے معاشی اور عسکری طور پر کمزور ممالک ہی نہیں قطر جیسی سرکردہ علاقائی طاقت اور عالمی ساکھ کی حامل ریاست بھی اسرائیلی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں؟ اس کا جواب مشرقِ وسطیٰ کی تاریخ اور مسلم ممالک کے مجموعی طرزِ عمل میں ڈھونڈنا چاہیے۔ کل جو آگ لبنان‘ شام اور یمن میں بھڑک رہی تھی آج اس کے شعلے دوحہ تک پھیل چکے ہیں۔ اسی تناظر میں خطے کے مستقبل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر آج قطر محفوظ نہیں تو کیا مشرقِ وسطیٰ کی دیگر ریاستیں خطرے سے مکمل طور پر محفوظ ہیں؟ فی الحال یہ فرض کر لینا ریت میں سر دبانے کے مترادف ہے۔ اسرائیل کی جانب سے دوحہ میں حماس کی قیادت کو ایسے وقت نشانہ بنایا گیا جب حماس کی مذاکراتی ٹیم امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی غزہ جنگ بندی کی تجویز پر تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ اس سے قبل ایران پر بھی اسرائیلی جارحیت کا آغاز ایسے وقت میں ہوا تھا جب اگلے ہی روز سلطنت عمان میں ایرانی اور امریکی مذاکرات طے تھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت کا مطمح نظر قیام امن نہیں‘ بلکہ جب بھی ایسی کوئی پیش رفت ہوتی ہے وہ جارحیت کی صورت میں اس امکان کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ بادی النظر میں یہ حالات عرب ممالک کے لیے تیزی سے ابھرتے ہوئے خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ مسلم دنیا کے اس اہم ترین خطے کے لیے سلامتی کے خطرات میں غیر معمولی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں دستیاب آپشنز خاصے محدود ہو چکے ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں کہ قطر پر حملہ خلیجی ریاستوں کے لیے کھلا پیغام ہے۔ مسلم ممالک کا یہ خطہ دنیا کے خاصے دولت مند خطوں میں شامل ہے اور توانائی کی اہمیت کو دیکھا جائے تو ان ممالک کے ہاتھ میں دنیا کی لائف لائن ہے۔ مگر دفاعی اعتبار سے بھی یہ ممالک اتنے ہی مستحکم اور مستعد ہیں؟ یہ کہنا مشکل اور قبل از وقت ہے۔ قطر جو کہ بذات خود جدید ترین عسکری اسباب سے مسلح ہے اور امریکہ کے اہم ترین فوجی اڈے کا میزبان بھی ہے‘ مگر اسرائیل کی جانب سے فضائی حملوں نے اس کے دفاعی نظام میں بہت سے کمزور پہلوؤں کو آشکار کر دیا ہے۔ لبنان اور شام حتیٰ کہ ایران کے معاملے میں بھی جدید دفاعی نظا م کی کمیابی کا عذر سمجھ میں آتا ہے مگر قطر جیسی اہم معاشی اور علاقائی طاقت کے ضمن میں اسے دفاعی کمزوری پر محمول کیا جائے گا۔ یہ بات مزید افسوسناک ہے کہ قطر اور امریکہ کے مضبوط اور بااعتماد تعلقات بھی اسرائیلی جارحیت کو نہیں روک سکے۔ قطر پر یہ حملہ اس زاویے سے بھی دیگر خلیجی ریاستوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ جارحیت کے اس اقدام کے ساتھ اسرائیل نے مشرقِ وسطیٰ میں سرخ لکیر عبور کر لی ہے۔ یہ صرف خطے کے لیے نہیں دنیا بھر کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ خود اسرائیل کی مربی ریاستوں کو یہ دیرپا اور بے پناہ خطرے کی جانب دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات نے امریکہ اور اس کے خلیجی اتحادیوں کیلئے بہت کم گنجائش باقی چھوڑی ہے۔