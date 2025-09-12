صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

درمیانے کاروبار اور پائیدار ترقی

وزیراعظم کے معاونِ خصوصی برائے صنعت وپیداوار ہارون اختر نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں (SMEs) کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے انہیں پائیدار ترقی کے محرک میں تبدیل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ دنیا بھر میں ایس ایم ایز کو روزگار کی فراہمی‘ غربت کے خاتمے اور جدت پسندی میں بنیادی کردار کا حامل تصور کیا جاتا ہے۔ ملک عزیز میں یہ شعبہ جی ڈی پی میں تقریباً 40 فیصد حصہ ڈال رہا ہے اور لاکھوں افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ اگر حکومت چھوٹے اور درمیانے کاروباروں پر تھوڑی سی توجہ دے تو نہ صرف انکے ذریعے کاروبار اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ ملکی معیشت کی پیداواری استعداد میں بھی بہتری آئے گی۔ اس وقت ملک عزیز میں ایس ایم ایز محدود سرمایہ کاری‘ جدید ٹیکنالوجی کی کمی‘ ریگولیٹری پیچیدگیوں اور برآمدی منڈیوں میں مشکلات جیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ عالمی منڈی میں پاکستانی پیداواری اشیا کی مسابقت پیدا کرنے کیلئے انہیں سستے قرضوں کی فراہمی‘ ہنرمند افرادی قوت کی تیاری اور ڈیجیٹل انضمام جیسے اقدامات پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے صرف بیانات تک محدود نہ رہے بلکہ ایک واضح اور قابلِ عمل روڈ میپ ترتیب دے تاکہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبارفروغ پا سکیں۔

