اداریہ
مہنگائی کا سیلاب

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مہنگائی پر قابو پانے کیلئے بنائی گئی سٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں متعلقہ اداروں کو مصنوعی مہنگائی روکنے کیلئے سخت نگرانی کی ہدایت کی ہے۔ ان کا یہ عزم یقینا قابلِ تعریف‘ مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف بیانات اور اجلاسوں سے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ گزشتہ ہفتے کے دوران 23 اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا‘ جس سے عام صارف کی مشکلات میں مزید بڑھیں۔ سیلاب کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہونے سے مارکیٹ میں طلب و رسد کا عدم توازن پیدا ہوا جبکہ ان کیساتھ انتظامی کمزوریوں نے مہنگائی کے بحران کو مزید گہرا کیا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ صورتحال میں مہنگائی کے اسباب میں ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کا کردار بھی بہت نمایاں ہے۔ وافر گندم کے ذخائر اور متوازن رسد کے باوجود آٹے کی قیمتوں میں اضافہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ مصنوعی قلت پیدا کر کے عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ صوبائی اور ضلعی سطح پر مؤثر نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے منڈیوں میں منافع خوروں کا راج ہے اور سیلاب متاثرہ عوام کی زندگی منصوعی بحران سے اجیرن بنائی جا رہی ہے۔ ان حالات میں صرف اجلاسوں کا انعقاد کافی نہیں بلکہ عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کڑی کارروائی کرے‘ قیمتوں کی مانیٹرنگ کیلئے جدید نظام متعارف کرائے اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ بہتر ہم آہنگی پیدا کرے۔

