ماحولیاتی تحفظ‘ طویل المدت اقدامات ناگزیر
ملک بھر میں سیلاب کی حشر سامانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب نے پنجاب کے بعد اب سندھ کا رُخ کر لیا ہے‘ جہاں گڈو اور سکھر بیراج پر انتہائی اونچے درجے کا سیلابی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کو فوری انخلا کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اب تک سندھ میں سیلاب سے 15 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اگرچہ ملک کے بالائی علاقوں میں مون سون سپیل ختم ہو گیا ہے مگر بھارت کی جانب سے دریائوں میں چھوڑا جانے والا مزید پانی یقینا مشکلات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ حکومت اور امدادی ادارے سیلاب متاثرین کے محفوظ انخلا اور انہیں ریلیف پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ صورتِ احوال مابعد سیلاب کا جائزہ لیا جائے اور فوری طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں جو آئندہ کے لیے ہمیں محفوظ بنا سکیں۔ یہاں یہ تسلیم کرنا بھی ضروری ہے کہ سیلاب سے ہونے والی تباہی میں موسمی اثرات کے ساتھ حکام کی بدانتظامی بھی پوری طرح حصے دار ہے۔ سوات اور ملحقہ جن علاقوں میں دریائے سوات نے شدید تباہی مچائی‘ وہاں دریا کے کنارے یا اُس کے اندر غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار تھی۔ اکثر تعمیرات وہ تھیں جو 2022ء کے میں بھی سیلاب کی زد میں آئی تھیں مگر بعد ازاں وہاں دوبارہ سے عمارتیں کھڑی کر دی گئیں۔ پنجاب اور سندھ میں بھی دریائی راستوں اور آبی گزرگاہوں میں ہونیوالی تعمیرات نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے سبب ہی پانی نے ملحقہ علاقوں کو بھی متاثر کیا۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ موسمی تغیرات کے نتیجے میں گلیشیرز بہت تیزی سے پگھلے ہیں اور مون سون کی بارشوں میں بھی شدت آ گئی ہے جس کے سبب دریاؤں میں طغیانی آئی جبکہ دوسری جانب اس سال ایسے دریا بھی فعال ہو گئے جو گزشتہ تقریباً چار دہائیوں سے خشک چلے آ رہے تھے مگر ماحولیاتی تباہی کے یہ اثرات محض پاکستان کے لیے ہی مخصوص نہیں ہیں‘ یہ پورا خطہ اس نئی آفت سے نبرد آزما ہے‘ ہر سال جس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان موسمیاتی تنوع سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ اس وقت اربابِ اختیار کی سوچ بچار اور پلاننگ کا مرکز و محور یہی ہونا چاہیے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا فوری تدارک تو یقینی نہیں بنایا جا سکتا مگر اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہم آہنگ ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ یہ موسمیاتی شدت ایک نیو نارمل ہے‘ جس کے ساتھ ہمیں مطابقت اور موافقت پیدا کرنی ہے۔ اس مطابقت کا پہلا اصول یہ ہے کہ دوسروں کا انتظار کرنے یا موسمیاتی تنوع کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی مدد آپ کے تحت‘ جس قدر ہو سکے اپنا تحفظ یقینی بنائیں۔ ہر سال کے سیلاب نے واضح کر دیا کہ دریا اپنا راستہ نہیں بھولتے لہٰذا دریائی بیٹ اور آبی گزرگاہوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایک جامع آپریشن ناگزیر ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ دریائوں کے نئے پشتوں‘ بند اور آبی ذخائر کی تعمیرات پر بھی فوری کام شروع کر دینا چاہیے۔ امسال سیلاب سے جو نقصان ہواہے‘ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ اب ہماری نظر اپنے مستقبل پر ہو کیونکہ عالمی ماحولیاتی تنظیمیں اور متعلقہ ادارے مسلسل متنبہ کر رہے ہیں کہ سیلابوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے اور اب ہر سال بارشوں کی شدت اسی تناسب سے بڑھتی جائے گی۔ حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے بھی نئے چیلنجز کھڑے کیے ہیں جبکہ سیلاب کا پانی اترنے کے بعد غذائی تحفظ کا چیلنج بھی ہمارا منتظر ہو گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے طویل المدت اقدامات کا فوری آغاز کیا جائے اور اس کے لیے قومی اتفاقِ رائے بھی قائم کیا جائے۔ یہ محض ایک انتظامی ذمہ داری نہیں بلکہ معاشی تحفظ کا بھی تقاضا ہے۔