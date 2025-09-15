ڈینگی پھیلائو کا خدشہ
لاہور‘ راولپنڈی اور کراچی سمیت ملک کے اکثر شہروں میں حالیہ دنوں میں ڈینگی کے کیسز میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کے بعد اس کے پھیلائو کے خدشات کافی بڑھ گئے ہیں۔ ڈینگی کے کیسوں میں اضافہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حال ہی میں انسدادِ ڈینگی مہم میں کرپشن‘ ناقص کارکردگی اور جعلی اعداد و شمار کا انکشاف ہوا ہے۔محکمہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق ضلع راولپنڈی میں انسدادِ ڈینگی مہم کے دوران 300 کے قریب اہلکار غیر حاضر پائے گئے‘ جو گزشتہ سال ڈینگی مہم کی تصاویر بھیج کر حاضریاں لگواتے اور تنخواہیں وصول کرتے رہے۔ دیگر اضلاع کو اس صورتحال سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ رواں سال شدید بارشوں کے باعث ڈینگی کے خطرات کافی زیادہ ہیں کیونکہ بارشوں کے حالیہ سلسلے اور سیوریج کے ناقص نظام کی وجہ سے جا بجا پانی کھڑا ہونے سے ملیریا اور ڈینگی کے مچھروں کی افزائش کیلئے موافق ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ ایسے میں جعلی مہم اور ناقص کارکردگی پورے نظامِ صحت کیلئے سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ انتظامیہ کو فوری طور پر متحرک کر کے گلی محلوں میں جگہ جگہ کھڑے پانی کی نکاسی کا بندوبست کیا جائے اور انسدادِ ڈینگی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری جانب شہریوں کو بھی اس خطرے سے متنبہ کرنے اور اس مہم میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔