صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس بابر اعوان میاں عمران احمد سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

ڈینگی پھیلائو کا خدشہ

لاہور‘ راولپنڈی اور کراچی سمیت ملک کے اکثر شہروں میں حالیہ دنوں میں ڈینگی کے کیسز میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کے بعد اس کے پھیلائو کے خدشات کافی بڑھ گئے ہیں۔ ڈینگی کے کیسوں میں اضافہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حال ہی میں انسدادِ ڈینگی مہم میں کرپشن‘ ناقص کارکردگی اور جعلی اعداد و شمار کا انکشاف ہوا ہے۔محکمہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق ضلع راولپنڈی میں انسدادِ ڈینگی مہم کے دوران 300 کے قریب اہلکار غیر حاضر پائے گئے‘ جو گزشتہ سال ڈینگی مہم کی تصاویر بھیج کر حاضریاں لگواتے اور تنخواہیں وصول کرتے رہے۔ دیگر اضلاع کو اس صورتحال سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ رواں سال شدید بارشوں کے باعث ڈینگی کے خطرات کافی زیادہ ہیں کیونکہ بارشوں کے حالیہ سلسلے اور سیوریج کے ناقص نظام کی وجہ سے جا بجا پانی کھڑا ہونے سے ملیریا اور ڈینگی کے مچھروں کی افزائش کیلئے موافق ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ ایسے میں جعلی مہم اور ناقص کارکردگی پورے نظامِ صحت کیلئے سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ انتظامیہ کو فوری طور پر متحرک کر کے گلی محلوں میں جگہ جگہ کھڑے پانی کی نکاسی کا بندوبست کیا جائے اور انسدادِ ڈینگی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری جانب شہریوں کو بھی اس خطرے سے متنبہ کرنے اور اس مہم میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رحمتِ زمین کے لیے… دوسرا سیرت فیسٹیول
رحمتِ زمین کے لیے… دوسرا سیرت فیسٹیول
خورشید ندیم
پہلے اپنے تضادات
پہلے اپنے تضادات
رسول بخش رئیس
پاکستان کیوں نہیں…؟
پاکستان کیوں نہیں…؟
بابر اعوان
سیلاب‘ زرعی ایمرجنسی اور زراعت شماری
سیلاب‘ زرعی ایمرجنسی اور زراعت شماری
میاں عمران احمد
انتخابات سے صرف پانچ ماہ پہلے
انتخابات سے صرف پانچ ماہ پہلے
سعود عثمانی
حرمین شریفین کی زیارت
حرمین شریفین کی زیارت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو