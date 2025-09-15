قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی
گزشتہ روز ایشیا کپ کے ہائی وولٹیج میچ میں قومی کرکٹ ٹیم کی بھارت کے خلاف کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی۔ اگرچہ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے لیکن کھلاڑیوں میں جیت کی تڑپ اور محنت کا بھی فقدان نظر آیا۔ بارہ اوورز تک آدھی ٹیم پویلین لوٹ چکی تھی جبکہ قومی ٹیم کی سنچری انیسویں اوور میں مکمل ہوئی۔ بیٹنگ‘ فیلڈنگ اور بائولنگ تینوں شعبوں میں ناقص کارکردگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ قومی ٹیم نہ تو ذہنی طور پر اس ٹورنامنٹ کیلئے تیار تھی اور نہ ہی آئندہ سال ٹی ٹونٹی کے دسویں ورلڈ کپ کیلئے اس سے زیادہ امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ قبل ازیں فروری میں چیمپئنز ٹرافی میں بطور میزبان ٹیم قومی کرکٹ ٹیم نے ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کرکٹ بورڈ نے ٹیم میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ بھی کی تھی مگر یہ انتظامی فیصلے بھی مثبت تبدیلی لانے سے قاصر رہے ہیں۔ کرکٹ ملک کا مقبول ترین کھیل ہے مگر گزشتہ کچھ عرصے سے قومی ٹیم کی کارکردگی شائقین کرکٹ کیلئے انتہائی مایوس کن رہی ہے۔ بہرحال شکست بھی غلطیوں سے سیکھنے کا ایک موقع ہے۔ اگر کھلاڑی اپنی خامیوں سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو نہ صرف جاری ٹورنامنٹ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں بلکہ ورلڈ کپ تک اپنی کارکردگی میں خاصا نکھار لاسکتے ہیں۔ دوسری جانب کرکٹ بورڈ کو ٹیم کی جسمانی فٹنس کے ساتھ کھلاڑیوں کی نفسیاتی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ بڑے میچوں میں کھلاڑی دبائو میں آنے کے بجائے حالات کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں۔