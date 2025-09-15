سیلاب اور بحالی کے اقدامات
وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں میں اگست کے مہینے کا بجلی کا بل معاف کرنے کا اعلان کیا ہے اور جو لوگ یہ بل ادا کر چکے ہیں ان کی رقم آئندہ مہینے میں ایڈجسٹ کرنے کا کہا گیا ہے۔ مگر آفت زدہ علاقوں کے دسیوں لاکھ شہری حکومت سے اس سے کہیں زیادہ کی توقع کرتے ہیں۔ پنجاب ریلیف کمشنر کی رپورٹ کے مطابق دریائے چناب‘ راوی اور ستلج کے سیلابوں سے جانی نقصان 104 تک پہنچ چکا ہے اور 4700 دیہات کے 45 لاکھ شہری متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب میں بہت بڑے پیمانے کا نقصان زراعت کا ہے جس کے حوالے سے مختلف آرا سامنے آ رہی ہیں مگر انتظار ہے کہ حکومتی محکمے اس نقصان کا جائزہ لے کر حتمی رپورٹ جاری کریں۔ تاہم یہ واضح ہے کہ کاشتکاروں کیلئے اس سال کے سیلاب تباہ کن ہیں۔ زرعی شعبہ پہلے ہی کسمپرسی کی حالت میں تھا‘ سیلاب اس کیلئے تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوئے ہیں۔ ان حالات میں حکومت کو زرعی شعبے کیلئے قابلِ ذکر امدادی منصوبے کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ جن کاشتکاروں کی فصلیں اُجڑ گئی ہیں یا ڈھور ڈنگر سیلاب کی نذر ہو گئے ہیں حکومت کو چاہیے کہ انہیں نئے سرے سے شروعات کرنے میں بھرپور مدد فراہم کی جائے۔ حکومت کی جانب سے یہ سرمایہ کاری ملک میں مہنگائی کی روک تھام‘ خوراک کی طلب اور رسد کے توازن اور سماجی ڈھانچے کو مستحکم رکھنے کیلئے بے حد اہم ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کی کوششوں میں نوجوانوں کیلئے فنی تربیت اور روزگار کے مواقع کی فراہمی کے منصوبے بھی شامل کرنا ہوں گے۔ اس کام میں نجی شعبے کو شامل کر لیا جائے تو ریلیف کا عمل بہتر ہو سکتا ہے۔ حکومت کو اس واضح مقصد کے ساتھ آگے بڑھنا ہو گا کہ لوگوں کی مشکلات کو کم کرنا‘ مہنگائی کو بڑھنے سے روکنا اور مالی حالات کو بہتر کرنا ہے۔ زرعی شعبے میں کم سے کم وقت وقت میں بحالی کی صلاحیت پائی جاتی ہے؛ اور ایک کسان کو زیادہ چاہیے بھی نہیں۔ ایک فصل کی کاشت کے اخراجات‘ بیج‘ تیل اور کھاد مل جائے تو کاشتکار اپنے معاش کا پہیہ رواں کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر لائیو سٹاک‘ زرعی مشینری اور املاک کے نقصان کا ازالہ بھی ہو جائے تو کاشتکار کیلئے یہ عوامل ملکی معیشت کو جلد از جلد فوائد لوٹانے کیلئے کافی ہیں۔ اس کا اثر مجموعی ملکی معیشت پر نہایت سودمند ہو گا۔ خوراک کی پیداوار میں اضافے سے قیمتیں قابو میں رہیں گی اور جو سرمایہ خوراک کی درآمد کی صورت میں غیر ملکی کاشتکاروں کو ادا کرنا پڑے گا اس کی بچت ہو گی۔ متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور پُلوں کی مرمت کا کام بھی تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کا عمل ایسا ہونا چاہیے جو متاثرہ آبادی کی زندگی کو بہتر کرے اور آئندہ کیلئے خطرات کم کرے۔ اس کیلئے ضروری ہے کہ متاثرہ علاقوں کے سروے جلد از جلد کئے جائیں۔ گھروں‘ سڑکوں‘ پُلوں‘سکولوں‘ ہسپتالوں‘ کھیتوں اور مویشیوں کا نقصان ریکارڈ کیا جائے۔ اب جبکہ کئی ہفتوں بعد سیلاب کی مصیبت پنجاب سے اترتی ہوئی معلوم ہوتی ہے‘ ایسے میں ضروری ہے کہ نقصانات کے جائزے کا عمل جلد از جلد شروع کیا جائے۔ 2022ء کے سیلاب کے بعد حکومت نے 4RF کے عنوان سے سیلاب کی بحالی کا منصوبہ پیش کیا تھا جس میں فوری‘ درمیانی اور طویل مدتی بحالی کے منصوبوں کو شامل کیا گیا تھا۔ 4RF پالیسی فریم ورک کا مقصد آفت کے بعد فوری ضروریات کو پورا کرنا تھا‘ جبکہ طویل مدتی بحالی منصوبوں کی سمت کا تعین بھی کیا گیا تھا۔ اس پالیسی فریم ورک میں غریب ترین گھرانوں‘ خواتین اور دیگر کمزور اور پسماندہ طبقات کیلئے مساوات اور مواقع کو فروغ دینے‘ تیز اور مؤثر بحالی کے طریقہ کار کو اپنانے اور بہتر تعمیرِ نو کا نقطہ نظر اختیار کرنے کی جانب متوجہ کیا گیا تھا۔ شاید اس سال بھی سیلابی آفت سے بحالی کیلئے یہ پالیسی فریم ورک قابلِ عمل ہو۔