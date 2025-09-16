صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
شرح سود برقرار

سٹیٹ بینک نے حالیہ مانیٹری پالیسی میں شرح سود کو 11 فیصد پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ مہنگائی کی موجودہ صورتحال‘ زرِمبادلہ کے ذخائر میں مسلسل اضافے اور روپے کی قدر مستحکم ہونے کے پیش نظر کاروباری طبقے اور سرمایہ کار حلقوں کی جانب سے شرح سود میں کمی کی توقع کی جا رہی تھی کہ موجودہ شرح کیساتھ کاروبار کرنا نہایت مشکل ہو چکا ہے تاہم مرکزی بینک کا مؤقف ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ‘ سیلاب کے بعد زرعی پیداوار کو لاحق خطرات اور تجارتی خسارے میں اضافے کے امکانات شرح سود میں کمی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ مگر اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ شرح سود زیادہ ہونے سے کاروبار مہنگے قرضوں کے متحمل نہیں رہے‘ جسکے نتیجے میں سرمایہ کاری جمود کا شکار اور روزگار کے مواقع سکڑتے جارہے ہیں۔ دنیا بھر میں مانیٹری پالیسی کا بنیادی مقصد مہنگائی پر قابو پانے کیساتھ ساتھ معیشت کو متحرک رکھنا ہوتا ہے۔ ملک میں اس وقت مہنگائی کی شرح قابو میں ہے‘ لہٰذا یہ بہترین موقع تھا کہ شرح سود میں نرمی کی جاتی تاکہ معاشی سرگرمیاں زور پکڑتیں۔ اگر مہنگائی کی مناسبت سے شرح سود میں کمی یقینی نہ بنائی گئی تو مستقبل قریب میں بیروزگاری‘ غربت اور معاشی جمود میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ضروری ہے کہ زری پالیسی میں صرف مہنگائی کیساتھ روزگار‘ سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کو بھی مدنظر رکھا جائے۔

