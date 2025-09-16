صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
سپورٹس مین شپ کا فقدان

اتوار کو ایشیا کپ کے میچ میں بھارتی ٹیم کا رویہ بھارتی سماج میں پائی جانے والی انتہاپسندانہ سوچ کا عکاس ہے۔ کھیل کے میدان سیاست سے بالاتر رکھے جاتے ہیں مگر ان میدانوں کو اپنی غلیظ سیاسی سوچ سے آلودہ کرنا بھارت کا وتیرا ہے۔ اتوار کے میچ میں یہ بدرجہ اتم موجود تھا۔دورانِ میچ نہ صرف ٹاس کے وقت بھارتی کپتان نے پاکستانی کپتان سے مصافحہ نہیں کیا بلکہ میچ کے بعد بھی بھارٹی ٹیم نے کھیل کی روایت کے برعکس ہینڈ شیک سے گریز کیا۔ یہ بات اب کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ بھارتی حکومت اور کرکٹ بورڈ نے پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت کھیل کے آداب کو پس پشت ڈال کر اپنے سیاسی بیانیے کو آگے بڑھایا۔ بھارتی کپتان نے میچ کی اختتامی تقریب میں غیرضروری طور پر مہینوں پرانے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا ذکر کیا۔ یہ بیان محض سپورٹس مین شپ ہی کی نفی نہیں بلکہ مودی سرکار کے مکروہ عزائم کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ کرکٹ جسے دنیا جنٹلمین کا کھیل کہتی ہے‘ بھارت کے ہاتھوں نفرت‘ انتہا پسندی اور جنگی جنون کا ہتھیار بنتا جا رہا ہے۔ بھارت نے کھیل کے میدان کو جنگ کا میدان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگریہ عمل نہ صرف کھیل کے آداب کے منافی ہے بلکہ خطے کے کروڑوں شائقین کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف بھی ہے۔ آئی سی سی اور ایشین کرکٹ کونسل کو بھارتی ٹیم کے اس رویے کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔ اگر کرکٹ میں سیاست کو دخل دیا گیا تو اس کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔

