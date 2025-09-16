مسلم دنیا کے مفاد کا تقاضا
گزشتہ روز دوحہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) اور عرب لیگ کے رکن ممالک کے ہنگامی سربراہی اجلاس میں مسلم دنیا کے رہنماؤں نے اسرائیلی جارحیت اور توسیع پسندی کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اسرائیلی اقدامات کے ممکنہ خدشات سے خبردار کرتے ہوئے اسرائیل کو اس کے جرائم کیلئے جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ برادر ملک قطر کی خودمختاری‘ سلامتی کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہو گا‘ اس حوالے سے اقدامات نہ کیے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کو عالمی امن کیلئے شدید خطرہ قرار دیا‘ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین طہٰ نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے تاکہ اسرائیل کو اس کے تمام جرائم کا جوابدہ ٹھہرایا جائے‘ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اسرائیل سے اس کے جرائم کی جوابدہی پر زور دیا۔ قطر جو گزشتہ ہفتے اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنا‘ کیساتھ اظہارِ یکجہتی کیلئے مسلم ممالک کے حکومتی سربراہان کا یہ اکٹھ وقت کی ضرورت تھا۔ یہ 57رکنی اسلامی تعاون تنظیم اور 22رکنی عرب لیگ کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھ دنیا کیلئے معنی خیز ہونا چاہیے۔ یہ ممالک دفاعی اعتبار سے بھی قابلِ ذکر ہیں اور اقتصادی لحاظ سے بھی؛ چنانچہ یہ ممالک اگر ایک پلیٹ فارم پر مل بیٹھیں تو اس کا اثر دنیا پر نظر آنا چاہیے۔ قطر پر اسرائیلی حملہ اس درجے کا گھناؤنا اقدام تھا کہ اس کی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اگرچہ عرب خطے کے ممالک پر اسرائیل ایک مدت سے فضائی اور زمینی جارحیت کا مرتکب ہے اور حالیہ کچھ عرصے میں شام‘ یمن اور لبنان پر اسرائیلی حملے معمول بن چکے ہیں‘ تاہم قطر جیسی علاقائی اور عالمی اہمیت کی حامل ریاست پر حملہ یہ ثابت کرنے کیلئے کافی ہونا چاہیے کہ اسرائیلی جارحیت ہر حد پار کر چکی ہے۔ اس واقعے کا خلیجی ممالک کیلئے خطرے کی گھنٹی ثابت ہونا قدرتی امر تھا اور اسرائیلی جارحیت کے دائرے میں توسیع اور گریٹر اسرائیل کے خطرات عرب خطے میں زیر بحث آنے لگے۔ اسرائیلی جرائم کی فہرست طویل ہے مگر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسلم ممالک میں عملی یکجہتی کا فقدان اور ایک دوسرے کے معاملات سے دوری اور لاتعلقی کا رویہ اسرائیل کو اس جارحانہ اقدام پر اکسانے کا سبب ہے۔ اس کے مقابلے میں مغربی دنیا کا اتحاد عملی اور مثالی ہے جو نہ صرف سلامتی کا تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ مغرب کی ثقافتی‘ اقتصادی اور سماجی اجارہ داری کو بھی تقویت دیتا ہے۔ مسلم دنیا کے پاس وہ سب کچھ ہے جو دنیا میں طاقت اور اثر ورسوخ کی علامت ہو سکتا ہے‘ مگر بدقسمتی سے وہ یکجہتی اور جُڑت کا احساس پیدا نہیں ہو سکا جو طاقت اور اثر ورسوخ کیلئے بنیادی شرط ہے۔ بصورت دیگر قطر جیسی عسکری اور اقتصادی طاقت کیخلاف اسرائیل جیسی مجہول ریاست کے اس اقدام کی نوبت ہرگز نہ آتی۔ اس واقعے کو ایک الگ تھلگ کارروائی سمجھ کر نظر انداز کرنا اور بھول جانا پرلے درجے کی سادگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس گھناؤنے واقعے کو سرخ لکیر عبور کیے جانے کے مترادف سمجھنا ہو گا‘ خلیج کی دیگر ریاستوں اور اس خطے کے باہر کے مسلم ممالک کی سلامتی کا یہی تقاضا ہے۔ اسرائیل کی قطر پر جارحیت نے مسلم دنیا کو جھنجھوڑا ہے اور اس واقعے کی مذمت کے علاوہ مسلم حکمران عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس کیلئے بھی اکٹھے ہوئے ہیں تو اس عمل کو یہیں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اجلاس مسلم دنیا میں اخوت کے جذبے کی بیداری کا محرک ثابت ہونا چاہیے۔ قطر کو صہیونی دہشتگردی کا آخری ہدف ثابت ہونا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بجا کہا ہے کہ اسرائیل کو اس کے جرائم کی پاداش میں کٹہرے میں نہ لا سکے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ قطر کے واقعے نے مسلم دنیا کو اتحاد کی اہمیت اور ضرورت کا احساس دلا دیا ہے۔ یہ اتحاد ہمارے اجتماعی اور مشترکہ مفاد کا بنیادی تقاضا ہے۔