ملیریا کا پھیلاؤ

ملیریا کا پھیلاؤ
بارشوں کے بعد سندھ میں ملیریا کے کیسز میں غیرمعمولی اضافہ تشویشناک صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں گزشتہ چند روز کے دوران ملیریا کے دو ہزار سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ اندرونِ سندھ صورتحال اس سے بھی زیادہ تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال یکم جنوری سے 17ستمبر تک صوبہ بھر میں ایک لاکھ 54 ہزار سے زائد ملیریا کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد نہ صرف صحت کے نظام کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ صوبائی حکومت بروقت اور مؤثر اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب بارشوں کے بعد اس مرض کے پھیلائو کے سنگین خدشات موجود ہیں اور اگر فوری اور ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مرض ایک بڑی وبا کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔
ملیریا کے تیزی سے پھیلنے کی بنیادی وجہ بارشوں کے بعد پانی کا جمع ہونا اور نکاسی آب کے ناقص انتظامات ہیں جنہوں نے مچھروں کی افزائش کو آسان بنا دیا ہے۔ اس کیساتھ ساتھ صحت کے مراکز میں ضروری سہولتوں کی کمی اور انسدادِ ملیریا مہمات میں سستی بھی اس صورتحال کی ذمہ دار ہے۔ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر مچھر مار مہمات کو مؤثر بنائے‘ مراکز صحت میں علاج و معالجے کی سہولتیں بڑھائے اور عوام میں آگاہی مہم شروع کرے۔