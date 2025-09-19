افغانستان میں دہشت گردی کیمپ
افغان سرزمین سے پاکستان میں ہونیوالی دہشت گردی ہماری قومی سلامتی کیلئے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق رواں سال کے پہلے چھ مہینوں میں ملک میں دہشت گردی کے 627 واقعات میں 684 افراد شہید اور 874 زخمی ہوئے۔ 95فیصد سے زیادہ واقعات افغانستان سے ملحق صوبوں بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں رونما ہوئے۔ان حملوں میں سے زیادہ تر کی ذمہ داری کالعدم ٹی ٹی پی نے قبول کی۔ اس صورتحال کے پیش نظر اگلے روز دفترِ خارجہ نے پاکستان میں افغان عبوری سفیر کو طلب کر کے دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ کابل دوحہ معاہدے کے مطابق دہشتگردوں کے گرد گھیرا تنگ کرے اور اپنی سرزمین کو پاکستان کیخلاف استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان کی طرف سے نہ صرف افغان قیادت بلکہ اقوامِ متحدہ‘ سلامتی کونسل اور دیگر فورمز پر بھی یہ معاملہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے۔
اقوامِ متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے حالیہ بریفنگ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا اور بتایا کہ افغانستان میں ساٹھ سے زائد دہشتگرد کیمپ فعال ہیں‘ جنہیں کالعدم ٹی ٹی پی‘ بی ایل اے‘ مجید بریگیڈ اور دیگر تنظیمیں دہشتگردی کیلئے استعمال کر رہی ہیں۔ پاکستان کے پاس اسکے ٹھوس شواہد ہیں جنہیں متعدد مرتبہ افغان قیادت سے شیئر بھی کیا جا چکا ہے لیکن اس حوالے سے طالبان قیادت محض بیان بازی تک محدود نظر آتی ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ اس معاملے کی حساسیت کے پیشِ نظر افغان قیادت پر دباؤ ڈالے اور دوحہ معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنائے۔