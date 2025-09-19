پاک سعودی مشترکہ دفاع کا تاریخی معاہدہ
پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی تعاون اور سلامتی سے متعلق باہمی دفاع کے سٹرٹیجک معاہدے (جوائنٹ سٹرٹیجک ڈیفنس ایگریمنٹ) کو بجا طور پر ایک بڑی عالمی پیشرفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت کسی ایک ملک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ وزیراعظم ہائوس سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کیخلاف مشترکہ دفاع و تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے رہنماؤں کی جانب سے اس معاہدے کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے‘ جس سے دونوں ملکوں کے مابین محبت اور باہمی احترام کا رشتہ مزید گہرا ہو گا۔ دفاعی تعاون کا یہ معاہدہ دونوں ممالک کو مزید قریب لانے کا سبب بنے گا جس سے معاشی‘ اقتصادی اور تجارتی تعاون کی راہیں بھی کشادہ ہوں گی۔ دفاعی شراکت داری کا یہ معاہدہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ کے پھیلائو اور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونیوالے حملے کے بعد سے خلیجی ممالک میں تشویش اور عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے۔
ایسے وقت میں یہ تاریخی معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی ودفاع کے تحفظ کے علاوہ خطے سمیت دنیا بھر میں قیامِ امن کیلئے مشترکہ کوششوں کے فروغ کا ذریعہ بنے گا۔ اگرچہ پاکستان اور سعودی عرب میں غیر رسمی دفاعی معاہدہ تو ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ حرمین شریفین کی نسبت سے ہر پاکستانی سعودی عرب کے دفاع کو اپنی دینی ذمہ داری تصور کرتا ہے اور یہ رشتہ جغرافیائی و سیاسی سطح سے ماورا ہے۔ تاہم پاکستان اور سعودی عرب میں عسکری تعاون اور ایک دوسرے کے دفاع میں ناقابلِ فراموش کردار کی تاریخ دہائیوں پرانی ہے۔ دسمبر 2015ء میں دہشتگردی کے خلاف سعودی عرب کی کمان میں تشکیل پانیوالے عسکری اتحاد کے تحت جو خصوصی فوج تشکیل دی گئی تھی‘ اس میں پاکستان کا تعاون نمایاں تھا۔ تاہم یہ تعلق یکطرفہ ہرگز نہیں رہا۔ سعودی عرب نے برادرانہ تعلق کی لاج رکھتے ہوئے 1965ء کی جنگ اور ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر لگنے والی عالمی پابندیوں کے بعد ایک سچے اور مخلص دوست کی طرح جیسے پاکستان کا ساتھ نبھایا وہ ہر پاکستانی کے دل پہ نقش ہے۔ اب باہمی دفاع کا یہ سٹرٹیجک معاہدہ دراصل کثیر وسائل اور مضبوط عسکری صلاحیت کے یکجا ہونے کا اعلان ہے۔ اس معاہدے سے نہ صرف علاقائی اور عالمی سطح پر تعاون کی مزید راہیں کھلیں گی بلکہ یہ امتِ مسلمہ کے اجتماعی مفاد اور باہمی اعتماد کی بھی عکاسی کرتا ہے۔
دو مسلم ممالک کے مابین یہ تاریخی سٹرٹیجک معاہدہ پوری مسلم ورلڈ میں باہمی تعاون کی راہ ہموار کرنے کا باعث بنے گا۔اس معاہدے سے نہ صرف ریاض اور اسلام آباد کی سکیورٹی مضبوط ہوئی ہے بلکہ پاکستان کیلئے اس میں دہرا فائدہ یہ ہے کہ یہ مشرقِ وسطیٰ میں پاکستان کے اثرو رسوخ میں نمایاں اضافے کا ایک ٹُول ثابت ہو گا اور سفارتی طور پر اب پاکستان بھارت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط پوزیشن پر آ گیا ہے۔ چین کے بعد ایک اور بڑی علاقائی طاقت کیساتھ پاکستان کا بڑھتا دفاعی اور عسکری تعاون یقینا طاقت کے علاقائی توازن کو پاکستان کے حق میں رکھنے کا سبب بنے گا۔ اس معاہدے نے مشرق وسطیٰ کو بھی اپنے تحفظ کیلئے بیرونی ذرائع کے بجائے داخلی خود مختاری اور خود انحصاری کی تحریک دی ہے۔ یہ درحقیقت سٹرٹیجک پیراڈائم شفٹ کا غماز ہے جس نے پاکستان کو ایک علاقائی دفاعی قوت کے طور پر اجاگر کیا ہے۔ یقینا یہ معاہدہ نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک گیم چینجنگ پیشرفت ثابت ہوگا۔ اس معاہدے کو علاقائی تعاون کا نقیب بھی قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں مزید ملکوں کے ساتھ اس قسم کے معاہدے متوقع ہیں۔