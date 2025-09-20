صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ سعود عثمانی افتخار احمد سندھو مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

مون سون کا سبق

محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں رواں سال مون سون کا سلسلہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ہمارے خطے میں مون سون ایک تاریخی موسمی مظہر ہے مگر اسکی اپنی خصوصیات بھی ہیں اور سختیاں بھی۔ رواں سال ملک عزیز میں مون سون خاصا عبرت ناک واقع ہوا ہے ۔ 26جون سے شروع ہونے والے اس سیزن میں ملک کو شدید بارشوں‘ دریائی اور شہری سیلابوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے المناک واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران 1006افراد جاں بحق اور 1063 زخمی ہوئے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں سیلاب سے 28 اضلاع میں 4755 دیہات متاثر ہوئے‘ 24 لاکھ 82ہزار ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آیا۔ علاوہ ازیں املاک‘ لائیو سٹاک اور انفرا سٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ مون سون کا ایک خاص دورانیہ اور موسمی مزاج ہوا کرتا تھا مگرعالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ پیٹر ن شدید متاثر ہوئے ہیں۔

کلاؤڈ برسٹ کے غیر معمولی واقعات جو اس سال پیش آئے اس کی بڑی مثال ہیں۔ رواں سال کا مون سون ایک وارننگ ہے کہ اگر سنجیدہ اقدامات نہ کیے تو آنیوالے برسوں میں نقصانات کہیں زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں؛چنانچہ ضروری ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے خطرات کے پیشِ نظر ایک جامع اور طویل مدتی منصوبہ بندی تشکیل دیا جائے تاکہ آنیوالے وقتوں میں غیر معمولی موسمیاتی کیفیات کا بہتر طور پر مقابلہ کیا جاسکے۔ ان حقائق کیساتھ خود کو تبدیل کرنا ضروری ہے تا کہ جانی اور مالی نقصان کم سے کم ہو۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو