مون سون کا سبق
محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں رواں سال مون سون کا سلسلہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ہمارے خطے میں مون سون ایک تاریخی موسمی مظہر ہے مگر اسکی اپنی خصوصیات بھی ہیں اور سختیاں بھی۔ رواں سال ملک عزیز میں مون سون خاصا عبرت ناک واقع ہوا ہے ۔ 26جون سے شروع ہونے والے اس سیزن میں ملک کو شدید بارشوں‘ دریائی اور شہری سیلابوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے المناک واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران 1006افراد جاں بحق اور 1063 زخمی ہوئے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں سیلاب سے 28 اضلاع میں 4755 دیہات متاثر ہوئے‘ 24 لاکھ 82ہزار ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آیا۔ علاوہ ازیں املاک‘ لائیو سٹاک اور انفرا سٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ مون سون کا ایک خاص دورانیہ اور موسمی مزاج ہوا کرتا تھا مگرعالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ پیٹر ن شدید متاثر ہوئے ہیں۔
کلاؤڈ برسٹ کے غیر معمولی واقعات جو اس سال پیش آئے اس کی بڑی مثال ہیں۔ رواں سال کا مون سون ایک وارننگ ہے کہ اگر سنجیدہ اقدامات نہ کیے تو آنیوالے برسوں میں نقصانات کہیں زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں؛چنانچہ ضروری ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے خطرات کے پیشِ نظر ایک جامع اور طویل مدتی منصوبہ بندی تشکیل دیا جائے تاکہ آنیوالے وقتوں میں غیر معمولی موسمیاتی کیفیات کا بہتر طور پر مقابلہ کیا جاسکے۔ ان حقائق کیساتھ خود کو تبدیل کرنا ضروری ہے تا کہ جانی اور مالی نقصان کم سے کم ہو۔