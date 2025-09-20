عالمی بساط پہ پاکستان کا کردار
پاکستان اور سعودی عرب کے مابین طے پانے والا باہمی دفاعی معاہدہ اس وقت دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور باقاعدہ اعلامیہ جاری ہونے کے باوجود اس معاہدے کی اپنے اپنے انداز سے تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ایسے میں گزشتہ روز دفتر خارجہ کی یہ وضاحت برمحل معلوم ہوتی ہے جس میں واضح کیا گیا کہ یہ معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو گا۔ پاک سعودی سٹرٹیجک باہمی دفاعی معاہدہ خطے اور دنیا میں امن وسلامتی کے فروغ کیلئے ایک اہم سنگِ میل ہے‘ جو دہائیوں پرانے تعلقات اور مضبوط دفاعی شراکت داری کو باضابطہ شکل دیتا ہے۔ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ سعودی عرب کیساتھ تاریخی دفاعی معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا بلکہ اس میں مہینے لگے۔ لہٰذا یہ قیاس کرنا کہ یہ معاہدہ کسی جذباتی فیصلے کا نتیجہ یا مشرقِ وسطیٰ میں حالیہ دنوں وقوع پذیر ہونیوالی تبدیلیوں کا ردِعمل ہے‘ قرین حقیقت نہیں۔ باہمی دفاع کا تصور دنیا کیلئے نیا نہیں ہے۔ قدیم زمانوں سے اجتماعی دفاع کی بنیاد پر عسکری اتحاد وجود میں آتے رہے ہیں۔ یورپ کے عسکری اتحاد‘ نیٹو میں بھی باہمی دفاع کی شق موجود ہے اور اس کا آرٹیکل پانچ کہتا ہے کہ نیٹو کے ایک رکن پر حملہ سبھی پر حملہ تصور کیا جائے گا‘ اور ہر ملک اسکے خلاف انفرادی اور اجتماعی طور پر ایکشن لینے کا پابند ہو گا۔ پاک سعودی معاہدہ ایک دفاعی نوعیت کا معاہدہ ہے جسکے کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہیں۔ یہ باہمی وسائل اور عسکری صلاحیت کو یکجا کرنے کی ایک کاوش ہے جسکا مقصد دونوں ملکوں میں متعدد سطحوں پر فوجی تعاون کو توسیع دینا‘ آپریشنل تیاری‘ مشترکہ فوجی مشقیں‘ ابھرتے ہوئے چیلنجز بالخصوص دہشتگردی اور سرحد پار سے ہونیوالی شورشوں کا مقابلہ کرنے کیلئے انٹیلی جنس شیئرنگ کو فروغ دینا ہے۔
دہائیوں پرانے پاک سعودی سٹرٹیجک تعلقات کو ایک جامع‘ تحریری اور ادارہ جاتی فریم ورک میں لانا دونوں ملکوں کے حریفوں کو کسی بھی قسم کی جارحیت سے باز رکھنے کا ایک واضح پیغام ہے۔قطر پر اسرائیلی جارحیت نے خلیجی ممالک کیلئے جن خطرات کو طشت از بام کیا ہے اسکے بعد مسلم دنیا کے اس اہم ترین حصے کیلئے دفاعی معاہدے بقا اور سلامتی کی اہم ترین ضرورت بن چکے ہیں؛ چنانچہ ضروری ہے کہ خلیجِ عرب کے دیگر ممالک بھی اس دفاعی معاہدے میں شریک ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف یہ کہہ چکے ہیں کہ دفاعی معاہدے میں دیگر عرب ممالک کی شمولیت کیلئے دروازے بند نہیں ہیں ‘ جبکہ حالیہ دوحہ کانفرنس میں بھی پاکستان عرب ملکوں کو بیرونی جارحیت سے بچنے کیلئے مشترکہ دفاعی فورس اور اس حوالے سے اپنے بھرپور کردار کی یقین دہانی کرا چکا ہے‘ تاکہ خطے میں طاقت کے توازن اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔ پاک سعودی دوطرفہ دفاعی تعاون کو اس جانب پہلا قدم سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ پیش رفت فی زمانہ سلامتی کی اہم ترین ضرورت بن چکی ہے‘ جسکی عدم موجودگی کا نتیجہ خطے اور دنیا کیلئے بھیانک ہو سکتا ہے۔حالیہ کچھ عرصے کے دوران اسرائیل کے جارحانہ رویے نے اس خطرے کے زیادہ شدت کیساتھ محسوس کرنے اور آنے والے اندیشوں کا بہتر طور پر اندازہ کرنے میں مدد کی ہے۔ اس صورتحال میں عقل سلیم اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ عرب خطے میں طاقت کا توازن اور مسلم دنیا میں دفاعی یگانگت صہیونی سر کشی سے تحفظ کیلئے ناگزیرہو چکی ہے۔پاکستان اور سعودی عرب میں یہ پیش رفت اسرائیل کیلئے واضح پیغام ہے کہ مسلم دنیا دفاعی اتحاد کی جانب بڑھ رہی ہے جہاں کسی بھی ملک کیخلاف جارحیت کا مطلب پورے اتحاد کے خلاف اعلانِ جنگ ہو گا۔اس تناظر میں یہ معاہدہ جنوبی ایشیا اور مشرقِ وسطیٰ کے امن کیلئے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو گا اور اس منظر نامے میں پاکستان کی اہمیت ابھر کر سامنے آئے گی۔ یہ بات طے ہے کہ اب بین الاقوامی منظرنامہ بدل رہا ہے اور پاکستان عالمی سیاست میں ایک نئے کردار کیلئے تیار ہو رہا ہے۔