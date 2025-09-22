صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
سموگ کا خدشہ

موسم سرما کی آمد سے قبل ہی بھارتی ریاست پنجاب میں دھان کی فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات کو جلانے سے پاکستان سمیت پورے خطے میں سموگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ پانچ دنوں میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کے 48 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اگرچہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگا کر تلف کرنا دونوں ممالک میں قابلِ تعزیر جرم ہے تاہم اس کے باوجود ہر سال ایسے واقعات کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں جو ماحولیاتی آلودگی اور سموگ کا سبب بنتے ہیں۔ گزشتہ چند برس سے ملک کے میدانی شہروں میں موسم سرما میں بدترین سموگ دیکھنے کو ملی جس کے سبب اکثر شہروں میں ایمرجنسی بھی نافذ کرنا پڑی جبکہ یہ معاملہ بھارت کے ساتھ اٹھانے کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔

اس وقت بھارت میں دھان کی فصل کی کٹائی کا آغاز ہو چکا‘ جلد پاکستان میں بھی کٹائی کا آغاز ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ متعلقہ حکام کو فوری طور پر متحرک کیا جائے اور گائوں گائوں جا کر کسانوں میں آگاہی پھیلائی جائے تا کہ انہیں فصلوں کی باقیات کو جلانے سے باز رکھا جا سکے۔ دوسری جانب بھارت سے ملحقہ سرحد پر ہوا کی کوالٹی کی نگرانی بھی ضروری ہے تاکہ ماحولیاتی تباہی میں بھارتی کردار کو متعلقہ فورمز پر مؤثر طور پر اجاگر کیا جا سکے۔

