صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس بابر اعوان میاں عمران احمد سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

مسئلہ فلسطین‘ اہم پیش رفت

گزشتہ دو سال سے غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت تھمنے میں نہیں آ رہی‘ تاہم اس شر میں سے ایک خیر یہ برآمد ہوا ہے کہ یہ جنگ عالمی سطح پر مسئلہ فلسطین کے حل کا ایک پُرزور مقدمہ بن کر ابھری ہے اور دنیا بھر میں دو ریاستی حل زیادہ مؤثر انداز میں اجاگر ہوا ہے۔ گزشتہ روز برطانیہ‘ آسٹریلیا اور کینیڈا نے ریاستِ فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی ہولناکی کے سامنے ہم یہ قدم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ امن اور دو ریاستی حل کے امکان کو زندہ رکھا جا سکے۔ آسٹریلوی وزیراعظم نے اس اقدام کو ایک مربوط بین الاقوامی کوشش کا حصہ قرار دیاتاکہ دو ریاستی حل کے لیے ایک نیا تحرک پیدا کیا جا سکے۔

تین براعظموں کے تین اہم ممالک کی جانب سے فلسطین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرنے کی پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب قطر پر حملوں کے بعد سے اسرائیل سفارتی تنہائی کا شکار ہے اور پوری دنیا کی جانب سے غزہ جنگ بندی کا دبائو بڑھ رہا ہے۔ غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے سپین‘ آئرلینڈ‘ ناروے اور میکسیکو سمیت اب تک تیرہ ممالک فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اگرچہ اس پیش رفت سے مسئلہ فلسطین کے فوری حل کی امید تو نہیں کی جا سکتی تاہم یہ اس مسئلے کو نئے انداز سے اجاگر کرنے کا ذریعہ ضرور بنے گی۔ یہ پُرامن مشرقِ وسطیٰ کی جانب پہلا قدم ہے‘ امن کے حصول کیلئے ابھی طویل سفر طے کرنا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مذہب کو سیاست سے بچائیے!
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
طاقت اور طاقت کا توازن
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
ایک جیسی دو دنیائیں
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
پاک سعودیہ تعلقات
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو