مسئلہ فلسطین‘ اہم پیش رفت
گزشتہ دو سال سے غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت تھمنے میں نہیں آ رہی‘ تاہم اس شر میں سے ایک خیر یہ برآمد ہوا ہے کہ یہ جنگ عالمی سطح پر مسئلہ فلسطین کے حل کا ایک پُرزور مقدمہ بن کر ابھری ہے اور دنیا بھر میں دو ریاستی حل زیادہ مؤثر انداز میں اجاگر ہوا ہے۔ گزشتہ روز برطانیہ‘ آسٹریلیا اور کینیڈا نے ریاستِ فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی ہولناکی کے سامنے ہم یہ قدم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ امن اور دو ریاستی حل کے امکان کو زندہ رکھا جا سکے۔ آسٹریلوی وزیراعظم نے اس اقدام کو ایک مربوط بین الاقوامی کوشش کا حصہ قرار دیاتاکہ دو ریاستی حل کے لیے ایک نیا تحرک پیدا کیا جا سکے۔
تین براعظموں کے تین اہم ممالک کی جانب سے فلسطین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرنے کی پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب قطر پر حملوں کے بعد سے اسرائیل سفارتی تنہائی کا شکار ہے اور پوری دنیا کی جانب سے غزہ جنگ بندی کا دبائو بڑھ رہا ہے۔ غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے سپین‘ آئرلینڈ‘ ناروے اور میکسیکو سمیت اب تک تیرہ ممالک فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اگرچہ اس پیش رفت سے مسئلہ فلسطین کے فوری حل کی امید تو نہیں کی جا سکتی تاہم یہ اس مسئلے کو نئے انداز سے اجاگر کرنے کا ذریعہ ضرور بنے گی۔ یہ پُرامن مشرقِ وسطیٰ کی جانب پہلا قدم ہے‘ امن کے حصول کیلئے ابھی طویل سفر طے کرنا ہے۔