امن‘ ترقی اور خوشحالی
لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معرکہ حق کے آپریشن کے بعد سیز فائر ہو چکا‘ اب ہم امن‘ ترقی‘ خوشحالی اور بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی یہ پیشکش جنوبی ایشیا کے امن کیلئے وسیع امکانات کی حامل ہو سکتی ہے‘ بشرطیکہ دوسرا فریق بھی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے۔ پاکستان کی جانب سے پہلگام واقعے کے دوران بھی بھارتی الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی گئی تھی‘ اور یہ ایک بڑا قدم اور امن کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش تھی۔ مگر مودی سرکار کا جنگی جنون آڑے آیا اور مودی کی داخلی اور عالمی ہزیمت پر منتج ہوا۔ معرکہ حق کے بعد مودی سرکار کیلئے صدمے ہی صدمے ہیں۔ سمجھدار قیادت ایسے حالات میں امن کی پیشکش کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھتی اور منجدھار سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر مودی سرکار کیلئے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بہرکیف وزیراعظم پاکستان نے اس پیشکش کے ساتھ ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان جنگی عزائم نہیں رکھتا اور یہ حقیقت جانتا ہے کہ ہمارا پہلا ہدف اپنے عوام کی معاشی اور سماجی اصلاح‘ قومی ترقی‘ غربت کا خاتمہ اور معاشی امکانات سے استفادہ کرنا ہے۔ خود بھارت عجیب ادھیڑبُن کا شکار ہے اور عالمی طاقتوں کے ساتھ ساجھے داری کی دھن میں نہ اُدھر کے رہے نہ اِدھر کے۔ صدر ٹرمپ کے تجارتی ٹیرف کی کاری ضرب ابھی تازہ تھی کہ اگلے روز اُس امریکی ویزے کی فیس میں بھی غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا جس سے استفادہ کرنے والوں میں بھارتی سرفہرست تھے۔
ان حالات میں بھارت کے لیے پاکستان کی جانب سے زیتون کی شاخ معمولی بات نہیں۔ یہ پاکستانی قیادت کے اعتماد کو ظاہر کرتی ہے اور یہ اعتماد قائدانہ صلاحیتوں کا عکاس ہے۔ بہرحال بھارت کو یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل پر برابری کی سطح پر حل چاہتے ہیں۔ اب گیند بھارت کی کورٹ میں ہے۔ مودی سرکار اپنے ٹوٹے ہوئے پندار کے ساتھ کھڑے رہنے پر بضد ہے یا آگے بڑھنے کی ہمت کرے گی‘ اس کا اندازہ لگانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ بہرکیف پاکستانی قیادت کیلئے یہ ذمہ داری پہلے سے زیادہ ہے کہ دستیاب وسائل اور قومی تشخص کو قومی تعمیر وترقی کیلئے بروئے کار لایا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے درست کہا کہ اگر پاکستان فیصلہ کر لے تو جس طرح بھارتی طیارے گرائے گئے اسی طرح غربت کا خاتمہ اور قرضوں سے نجات بھی ممکن ہے۔ یہ جملہ بھرپور عزم کی علامت ہے لیکن سچ یہ ہے کہ غربت اور معاشی بحران کا خاتمہ عسکری کارناموں سے زیادہ مشکل ہے۔ معیشت کیلئے سخت اصلاحات‘ ٹیکس نیٹ کی توسیع‘ برآمدات میں اضافے‘ کرپشن کے سدباب اور پالیسی کے تسلسل کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کے اجتماع میں سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع کا بھی ذکر کیا جو خوش آئند ہے۔ بیرونِ ملک مقیم پاکستانی ہر سال اربوں ڈالر وطن بھجواتے اور ملکی معیشت کیلئے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں۔
ضروری ہے کہ ان کیلئے بیانات کے بجائے پالیسی کے ذریعے کاروباری اور صنعتی مواقع کیلئے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ سیاسی عدم استحکام‘ معاشی بدانتظامی اور پالیسیوں میں تسلسل کی کمی پاکستان کے کلیدی مسائل میں سے ہیں‘ اگر حکومت واقعی ملک کے قرضوں کے بوجھ اور غربت کو کم کرنا چاہتی ہے تو اسے سخت فیصلے لینا ہوں گے اور ٹیکس اصلاحات‘ توانائی کے شعبے میں شفافیت‘ سرکاری اداروں کی تنظیمِ نو اور سب سے بڑھ کر قانون کی بالادستی یقینی بنانا ہو گی۔ اس کے بغیر نہ تو غیر ملکی سرمایہ کار آئیں گے اور نہ ہی مقامی صنعت پھل پھول سکے گی۔ وزیراعظم کا خطاب ایک موقع ہے کہ قومی ترجیحات پر مکالمہ شروع کیا جائے۔ بیشک امن‘ ترقی اور مسئلہ کشمیر‘ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔