ربیع سیزن کیلئے خوشخبری
یہ امر خوش آئند ہے کہ برسوں بعد وطنِ عزیز میں ربیع سیزن کا آغاز وافر آبی ذخائر کیساتھ ہوگا۔ ایک خبر کے مطابق تربیلا‘ خان پور اور منگلا ڈیم اپنی پوری گنجائش کے قریب بھر چکے ہیں۔ یہ صورتحال کاشتکاروں کیلئے باعثِ اطمینان اور قومی معیشت کیلئے امید کی کرن ہے کیونکہ گزشتہ کئی برسوں سے ربیع کی فصلیں تیار ہونے کے قریب پہنچ کر خشک سالی کی نذر ہو جاتی تھیں مگر اس بار یہ اندیشہ نہیں ہو گا۔ خاص طور پر گندم کی فصل کو اس صورتحال سے فائدہ پہنچے گا اور سیلاب سے ہونے والے زرعی نقصانات کی کسی حد تک تلافی ممکن ہو سکے گی۔ ضروری ہے کہ حکومت صرف پانی کی دستیابی پر اکتفا نہ کرے بلکہ سیلاب زدہ علاقوں کے کسانوں کو کھاد‘ بیج اور زرعی ادویات کی فراہمی میں سہولیات یقینی بنائے‘ ساتھ ہی مالی امداد بھی دی جائے تاکہ وہ بروقت زمین تیار کر کے اگلی فصل کاشت کر سکیں۔
یہ پہلو بھی تشویشناک ہے کہ رواں خریف سیزن میں اب تک تقریباً دو کروڑ 40لاکھ ایکڑ فٹ پانی سمندر میں بہہ چکا‘ جو تربیلا اور منگلا کے مجموعی ذخائر کی دوگنی گنجائش کے برابر ہے۔ یہ حقیقت حکومتی پالیسی سازوں کیلئے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے کہ پانی کے اتنے قیمتی وسائل محض منصوبہ بندی کے فقدان کے باعث ضائع ہو گئے۔ اگر بہتر حکمتِ عملی کے تحت پانی کو سنبھالنے اور استعمال کرنے کا انتظام نہ کیا گیا تو موجودہ فراوانی بھی دیرپا ثمرات نہ دے سکے گی۔