دہشت گرد گرفتار

وطنِ عزیز دو دہائیوں سے زائد عرصہ سے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹ رہاہے‘ مگر یہ خوش آئند امر ہے کہ ملک کے سکیورٹی ادارے ہر لمحہ چوکس ہیں اور امن و امان کے قیام میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ گزشتہ تین ماہ کے دوران پنجاب میں محکمہ انسدادِ دہشت گردی کے 940 انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کی بدولت 89دہشت گردوں کی گرفتار ی عمل میں آئی ‘ جن میں سب سے زیادہ‘ 55دہشت گردوں کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا۔ گرفتار عناصر اہم شہری مقامات اور سرکاری عمارتوں پر حملے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اگر یہ کارروائیاں کامیاب ہو جاتیں تو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان خارج از امکان نہ تھا‘ مگر سکیورٹی اداروں کی بروقت کارروائی نے ملک اور عوام کو ان خطرات سے بچا لیا۔ ملک میں امن قائم رکھنے کیلئے سی ٹی ڈی جیسے اداروں کی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔

خاص طور پر بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں اس ادارے کی استعداد کار کو بڑھانا‘ جدید ٹیکنالوجی اور تربیت کے ذریعے اصلاحات بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ دونوں صوبے ہی دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ افغان سرزمین پر پناہ گزین فتنہ الخوارج کے 55دہشت گردوں کی گرفتاری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ عناصر ملک عزیز کیلئے کتنا بڑا خطرہ ہیں۔ حکومت کو نہ صرف افغان طالبان کیساتھ بلکہ عالمی فورمز پر یہ مسئلہ تب تک اٹھاتے رہنا چاہیے جب تک افغانستان فتنہ الخوارج کی پشت پناہی سے پیچھے نہیں ہٹ جاتا۔

