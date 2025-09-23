پولیو کے خاتمے کا خواب
پولیو کے مکمل خاتمے کا خواب دنیا گزشتہ تقریباً چار دہائیوں سے دیکھ رہی ہے۔ 1988ء میں عالمی سطح پر یہ عزم کیا گیا تھا کہ ایک ایسا وائرس جو بچوں کو زندگی بھر کیلئے معذوری میں مبتلا کر دیتا ہے‘ کو زمین سے ہمیشہ کیلئے مٹایا جائے گا۔ 37 برس گزر گئے‘ 22 ارب ڈالر سے زائد خرچ ہو چکے مگر تازہ ترین رپورٹ کے مطابق دنیا اب بھی اس ہدف کے قریب نہیں پہنچی۔ پاکستان میں رواں سال اب تک پولیو کے 27 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ عالمی سطح پر نگرانی کرنے والے ادارے‘ انڈیپنڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ روایتی طریقہ کار انسدادِ پولیو کیلئے مؤثر نہیں رہا۔ یہ اعداد وشمار اور انتباہ صرف ایک طبی مسئلے کی نشاندہی نہیں کرتا بلکہ یہ پالیسی‘ انتظامی صلاحیت اور سماجی رویوں کی ناکامی کا بھی آئینہ دار ہے۔ پاکستان اور افغانستان ہی آج دنیا بھر میں دو ایسے ممالک رہ گئے ہیں جہاں پولیو وائرس آج بھی موجود ہے۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق 2021ء سے 2023ء تک پاکستان میں پولیو کیسز میں جو کمی آئی وہ زیادہ تر کووِڈ کی روک تھام کے دوران اختیار کی گئی صحت عامہ کی احتیاطوں کا نتیجہ تھی نہ کہ انسدادِ پولیو مہمات کی کامیابی کا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر حکومت اور متعلقہ ادارے مستقل بنیادوں پر مربوط حکمتِ عملی اپنانے میں ناکام رہے تو وقتی کامیابیاں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کی راہ میں بڑی رکاوٹ سماجی‘ سیاسی اور انتظامی سطح پر غیر سنجیدگی کا رویہ ہے۔ ہر حکومت اس مقصد کیلئے فنڈز تو مختص کرتی ہے مگر انسدادِ پولیو مہمات کے معیار‘ رسائی اور تسلسل پر توجہ کم ہی دی جاتی ہے۔
بعض علاقوں میں سکیورٹی کے مسائل‘ ویکسی نیشن ٹیموں پر حملے اور سماجی مزاحمت بھی مہم کو متاثر کرتی ہے۔ اس طرح افواہوں‘ غلط فہمیوں اور پروپیگنڈا نے بھی پولیو کے خلاف جدوجہد کو متاثر کیا ہے۔ دیہی اور پسماندہ علاقوں میں صحت کے انفراسٹرکچر کی کمی بھی مہمات کی کامیابی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان انسدادِ پولیو مہم کو ایک چیلنج سمجھ کر چلائے اور پولیو کا داغ ملکِ عزیز کی پیشانی سے صاف کیا جائے۔ عالمی ادارۂ صحت اور دیگر ڈونرز کی معاونت اہم ضرور ہے مگر اس مسئلے کا دیرپا حل اسی صورت ممکن ہے جب وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے وسائل‘ عملے اور عزم کو اس مقصد کیلئے بروئے کار لائیں۔ پولیو کے خلاف مہم کو صحت عامہ کے دیگر پروگرامز کیساتھ جوڑنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ حفاظتی ٹیکوں‘ غذائیت‘ پانی اور صفائی جیسے عوامل کو مربوط انداز میں بہتر بنایا جا سکے۔ روایتی ڈور ٹو ڈور مہمات نے شروع میں خاطر خواہ نتائج دیے تھے مگر اب ان کی افادیت گھٹتی جا رہی ہے؛ چنانچہ پالیسی سازوں کو نئے حل تلاش کرنا ہوں گے۔ مثلاً موبائل ٹیکنالوجی کے ذریعے مانیٹرنگ‘ کمیونٹی بیسڈ ورکرز کی تربیت اور سماجی اور مذہبی رہنماؤں کی مدد سے آگاہی زیادہ کارگر ہو سکتی ہے۔ ماؤں کو بچوں کی صحت کے بارے بہتر آگاہی دینا اور ویکسین کے حوالے سے شکوک وشبہات دورکرنے کیلئے مسلسل آگاہی مہمات کی بے حد ضرورت ہے اور یاد رکھیں کہ آگاہی کا مقصد صرف چند اعلانات سے پورا نہیں ہو جاتا‘ اس کیلئے ایسی حکمت عملی کی ضرورت ہے جو متاثر کن ہو اور سامعین‘ ناظرین اسے نظر انداز نہ کرسکیں۔ پاکستان کیلئے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور دہائیوں کی کوششوں کے باوجود یہاں پولیو وائرس قابو میں نہیں آرہا۔
یہ صورتحال پاکستان جیسے دیگر ممالک سے نمایاں طور پر مختلف ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ حکومت‘ سیاسی اور مذہبی رہنما‘ میڈیا اور سول سوسائٹی مل کر اس پیغام کو عام کریں کہ پولیو کا خاتمہ صرف ویکسی نیشن سے نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری سے ممکن ہے۔ اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو خدشہ ہے کہ آنے والی نسلیں بھی پولیو کے وائرس کو بھگتیں گی‘ اور ہو سکتا ہے کہ ملکِ عزیز دنیا میں اکیلا رہ جائے تاحیات معذور کر دینے والی بیماری سے نمٹنے کو۔