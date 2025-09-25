پولیو قطروں سے انکار؟
ایک خبر کے مطابق سندھ میں حالیہ انسدادِپولیو مہم کے دوران 35ہزار والدین نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا‘ جن میں سے 34ہزار کا تعلق کراچی سے ہے۔ رواں برس فروری میں بھی انسدادِ پولیو مہم کے دوران کراچی میں 41ہزار سے زائد بچے والدین کے انکار کی وجہ سے قطروں سے محروم رہ گئے تھے۔ دنیا میں اس وقت صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو وائرس موجود ہے‘ رواں برس بھی ملک سے اب تک 27 پولیو کیس رپورٹ ہو چکے ہیں‘ جن میں سات سندھ سے ہیں۔ ہر سال لاکھوں ورکرز کی محنت‘ اربوں روپے کے اخراجات اور باقاعدہ مہمات کے باوجود بھی اگر ملک پولیو فری نہیں ہو پا رہا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سو فیصد بچوں کو ویکسین نہیں پلائی جاتی۔ کچھ والدین لاعلمی یا افواہوں کا شکار ہیں تو کچھ جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں جس کے باعث وائرس کے پھیلاؤ کے امکانات برقرار رہتے ہیں۔
حکومت کو پولیو کے قطروں سے انکار کرنے والے والدین کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانا ہو گی تاکہ یہ رویہ دوسروں کیلئے مثال نہ بنے۔ ساتھ ہی مذہبی‘ سماجی اور سیاسی رہنماؤں کو بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ والدین کو سمجھایا جا سکے کہ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کیلئے پولیو کے قطرے بہت ضروری ہیں۔ والدین کے رویوں میں تبدیلی لائے بغیر اس مرض کا خاتمہ ممکن نہیں۔