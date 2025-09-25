فصلوں کی امدادی قیمت
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے غذائی تحفظ نے کہا ہے کہ اگر بڑی فصلوں بالخصوص گندم کے لیے کم از کم امدادی قیمت کا بروقت اعلان نہ کیا گیا تو کاشتکار دیگر منافع بخش فصلوں کی طرف رُخ کر سکتے ہیں جس سے ملک میں غذائی بحران جنم لینے کا خدشہ ہے۔ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں کوئی جامع زرعی پالیسی موجود نہیں اور گزشتہ برس سے حکومت آئی ایم ایف شرائط کی وجہ سے فصلوں کی امدادی قیمت مقرر کرنے سے بھی پیچھے ہٹ چکی ہے۔ منصوبہ بندی کمیشن کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران زراعت سے متعلق حکومتی پالیسیوں کے عدم تسلسل‘ امدادی قیمتوں میں تاخیر اور کھاد اور توانائی کی بڑھتی لاگت کی وجہ سے گندم‘ چاول‘ گنا اور کپاس کی پیداوار میں مجموعی طور پر 13.5فیصد کمی ہوئی۔یہ صورتحال اس امر کی متقاضی ہے کہ حکومت آئندہ ششماہی جائزے میں آئی ایم ایف کے ساتھ فصلوں کی امدادی قیمتوں کا معاملہ بھی اٹھائے۔
علاوہ ازیں بلاتاخیر ایک جامع زرعی پالیسی وضع کرنی چاہیے جو وقتی اعلانات کے بجائے پائیدار منصوبہ بندی پر مبنی ہو۔ جس میں فصلوں کی امدادی قیمتوں کا بروقت اعلان‘ جدیدٹیکنالوجی کی شمولیت‘ پانی اور کھاد کے مسائل کا مستقل حل اور صوبائی اور وفاقی سطح پر واضح ہم آہنگی شامل ہونی چاہیے۔ اگر حکومت نے زرعی شعبے پر توجہ مرکوز نہ کی تو مستقل میں زیادہ تر غذائی اجناس باہر سے منگوانا پڑیں گی جو پہلے سے دباؤ کے شکار معاشی ڈھانچے کے لیے ایک نیا بوجھ ہو گا۔