عالمی امن اور مشرقِ وسطیٰ
غزہ میں جاری جنگ رکوانے اور مشرقِ وسطیٰ میں امن کیلئے عالمی کوششوں میں تیزی نظر آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جاری سربراہی اجلاس میں غزہ جنگ بندی اور فلسطین کا معاملہ سرفہرست ہے‘ جبکہ سائیڈ لائن ملاقاتوں میں بھی یہی ایجنڈا ٹاپ پر نظر آتا ہے۔ گزشتہ روز نیویارک میں آٹھ مسلم ممالک کے سربراہان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان‘ ترکیہ‘ سعودی عرب‘ قطر‘ متحدہ عرب امارات‘ مصر‘ اردن اور انڈونیشیا کے رہنماؤں نے غزہ جنگ بندی اور فلسطینی عوام کی مدد کیلئے صدر ٹرمپ سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ملاقات کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اور ترک صدر اردوان نے ملاقات کو نہایت مفید اور مثبت قرار دیا۔ امریکی صدر کی جنرل اسمبلی میں کی جانے والی تقریر اور دیگر بیانات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ امریکہ غزہ میں جنگ بندی سے قبل اسرائیلی قیدیوں کی رہائی چاہتا ہے حالانکہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود اسرائیل ہی ہے۔ رواں سال جنوری اور مارچ میں دو بار قیدیوں کی مرحلہ وار رہائی اور عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا مگر دونوں بار اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ اسی طرح قطر میں حماس کی اُس مذاکراتی ٹیم کو نشانہ بنانے کی کوشش ‘ جو قیدیوں کی رہائی اور امن معاہدے پر بات چیت کر رہی تھی‘ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اپنے مذموم مقاصد کیلئے اسرائیل کو خطے میں امن گوارا نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ دو سال میں امن کے سبھی مواقع کو دانستہ زائل کیا گیا۔ اس کے باوجود اس بربریت نے دنیا کو باور کرایا ہے کہ امن کا کوئی متبادل نہیں۔ فلسطینی عوام جنہیں پون صدی قبل اُس وقت کی عالمی طاقتوں نے صریح ناانصافی پر مبنی اقدامات سے بدامنی اور تباہی کے سپردکر دیا تھا‘ کیساتھ ہونے والے اس ظلم کے ازالے کی کم سے کم صورت یہ ہے کہ فوری طور پر دو ریاستی حل کو عملی صورت دی جائے۔ انتہاپسند صہیونی عزائم حائل نہ ہوتے تو کیمپ ڈیوڈ اور اوسلو معاہدات کے ذریعے یہ حل کب کا تشکیل پا چکا ہوتا۔ اب جبکہ صہیونی توسیع پسندانہ عزائم پوری دنیا پر عیاں ہیں‘ عالمی برادری کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ یہ بات کسی شک و شبہے کے بغیر کہی جا سکتی ہے کہ صہیونی ایجنڈے کا حاصل نہ ختم ہونے والی کشیدگی اور عالمی امن کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو گا‘ لہٰذا ضروری ہے کہ مشرقِ وسطیٰ کے امن کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے کیونکہ بقول فرانسیسی صدر میکرون‘ غزہ میں اسرائیل کو لڑنے کیلئے اسلحہ امریکہ دیتا ہے‘ امریکی صدر کی ہدایت پر غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد چھ بار ویٹو ہو چکی لہٰذا صدر ٹرمپ اگر واقعتاً نوبیل امن انعام کے متمنی ہیں تو انہیں غزہ میں جنگ بندی کرانی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے خود کو ایک امن پسند عالمی رہنما کے طور پر پیش کیا جس نے دنیا میں سات جنگوں کو رکوایا۔
رواں سال مئی میں پاک بھارت جنگ بندی میں ان کا کردار یقینا مؤثر رہا‘ تاہم غزہ میں فوری جنگ بندی کیلئے بھی اقدامات کرنے چاہئیں۔ عالمی مبصرین کا ماننا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کر دے اور اسرائیل سے اپنا تعاون محدود کر دے تو یہ امریکی اقدام اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس وقت اسرائیل پوری دنیا میں تنہا ہو چکا ہے‘ اسکے یورپی اتحادی بھی اسکے عزائم اور ایجنڈے سے لاتعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے میں امریکہ کو امن‘ انصاف اور مساوات کا عَلم تھامتے ہوئے ایک عالمی طاقت کی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ معاشی بحرانوں میں گھری دنیا کو اس وقت امن کی اشد ضرورت ہے‘ جس کیلئے تنازعِ فلسطین کا منصفانہ حل اور مشرقِ وسطیٰ کے حالات کا معمول پر آنا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔