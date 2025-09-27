چار فریقی کانفرنس
افغانستان کے حوالے سے منعقدہ چوتھی چار فریقی وزرائے خارجہ کانفرنس میں پاکستان،چین، روس اور ایران نے مشترکہ اعلامیے میں افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے تمام دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ یقینی بنائے۔ یہ اقدام نہ صرف خطے بلکہ خود افغانستان کے امن و استحکام کیلئے بھی اہم ہے۔ یہ حقیقت کسی سے چھپی نہیں رہی کہ داعش‘ القاعدہ‘ ٹی ٹی پی‘ بلوچستان لبریشن آرمی‘ مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ اور جیش العدل جیسے گروہ افغانستان میں موجود پناہ گاہوں سے اپنی سرگرمیاں چلا رہے ہیں‘ جس کا سب سے زیادہ نقصان اگرچہ پاکستان کو اٹھانا پڑتا ہے مگر خطے کے دیگر ملک بھی اس سے محفوظ نہیں۔ طالبان حکومت دوحہ معاہدے کی پاسداری کے بجائے دہشت گرد گروہوں کو بالواسطہ سہولت فراہم کر رہی ہے۔
اب جبکہ روس‘ چین اور ایران نے بھی واضح طور پر افغان قیادت کو متنبہ کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کرے‘ یہ پیغام کابل کیلئے سنجیدہ اور غیر مبہم ہے۔ افغانستان اس وقت فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ اگر طالبان حکومت واقعی استحکام چاہتی ہے تو اسے دہشت گرد گروہوں سے لاتعلقی اختیار کرنا ہو گی۔ بصورت دیگر نہ صرف پاکستان بلکہ پورا خطہ بدامنی اور عدم استحکام کے گہرے سایے میں ڈوبا رہے گا۔ پُرامن اور محفوظ افغانستان ہی اس خطے کے مشترکہ مستقبل اور ترقی کی ضمانت ہے۔