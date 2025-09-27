سٹاک مارکیٹ کی بلندی
گزشتہ روز پاکستان سٹاک ایکسچینج کا بینچ مارک کے ایس ای 100 انڈیکس 2976پوائنٹس اضافے کے ساتھ ایک لاکھ 62 ہزار 257پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ تین سال پہلے یہی انڈیکس صرف 41ہزار پوائنٹس پر تھا اور آج اس کا چار گنا سے بھی زیادہ ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے اور کاروباری طبقہ حکومتی پالیسیوں کو حوصلہ افزا سمجھ رہا ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ سٹاک مارکیٹ کی تیزی کا براہِ راست فائدہ ایک مخصوص طبقے تک محدود ہے۔ گزشتہ تین برسوں میں 100انڈیکس کے حصص میں چار گنا اضافے کے باوجود ملک میں غربت کی شرح میں سات فیصد اضافہ ہوا ہے۔
سٹاک مارکیٹ کی ترقی خوش آئند ضرور ہے مگر معاشی استحکام کا اصل پیمانہ عوام کی زندگیوں میں آسانی اور خوشحالی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کو حقیقی معیشت کی بنیادوں تک منتقل کرے۔ زراعت‘ صنعت اور چھوٹے کاروبار وہ شعبے ہیں جن کی مضبوطی براہِ راست عوام کی حالت بدل سکتی ہے۔ اسی طرح مہنگائی اور غربت کے خاتمے کے لیے جامع پالیسیوں کی اشد ضرورت ہے تاکہ ترقی کے ثمرات معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچ سکیں۔ سٹاک مارکیٹ کی یہ تاریخی بلندی خوشی کا باعث ہے لیکن اگر یہ رجحان عوامی خوشحالی میں ڈھل نہ سکا تو یہ کامیابی محض کاغذی اعداد و شمار تک محدود رہ جائے گی۔ حقیقی ترقی وہی ہے جو ہر پاکستانی کے دسترخوان اور معیارِ زندگی میں جھلکے۔