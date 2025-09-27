وزیر اعظم کا خطاب
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیراعظم شہباز شریف کے خطاب میں معرکہ حق کی فتح کی گونج تھی۔ وزیراعظم نے گزشتہ برس جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کا ردِعمل اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے عین مطابق تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاندار قیادت میں پاکستان کی مسلح افواج نے حیرت انگیز پیشہ ورانہ مہارت‘ بہادری اور فہم و فراست کیساتھ ملک کا دفاع کیا اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں پاک فضائیہ نے دشمن کے سات طیاروں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ وزیراعظم نے جنگ بندی کیلئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت کا ذکر بھی تعریقی کلمات کیساتھ کیا کہ اس کے نتیجے میں دو ایٹمی ملکوں کی جنگ کو سمیٹنے میں مدد ملی بصورت دیگر ایک مکمل جنگ کے نتائج تباہ کن ہوتے۔ معرکہ حق میں فیصلہ کن برتری کے باوجود وزیراعظم نے پاکستان کی امن کی پالیسی کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان تمام حل طلب معاملات پر بھارت کیساتھ جامع مذاکرات کیلئے تیار ہے۔ وزیراعظم نے اپنے خطاب میں سندھ طاس معاہدے کی بھارتی خلاف ورزی پر آواز اٹھائی‘ مقبوضہ کشمیر کے عوام کیساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ۔
غزہ کے المیے کو انسانی تاریخ کے سب سے ہولناک مظالم قرار دیا اور مقبوضہ فلسطین کو تاریخی ناانصافی اور اجتماعی انسانی اخلاق کی ناکامی قرار دیا۔ غزہ کے مظلوم بچوں کا ذکر وزیراعظم نے انگریزی کی اس کہاوت کیساتھ کیا جس کا مطلب ہے ’چھوٹے تابوت سب سے بھاری ہوتے ہیں‘۔ بچوں کی اموات کے دلخراش اظہار کیلئے یہ جملہ کہنے والے کی دلی کیفیات کی ترجمانی کا حق ادا کرتا ہے۔ جنرل اسمبلی کے اس سال کے اجلاس میں مشرق ومغرب کے مندوبین کی اکثریت نے غزہ کی مظلومیت اور اسرائیلی بربریت پر کھل کر آواز بلند کی اور یہ احساس دلایا کہ عالمی ضمیر اس مسلسل ظلم کا مزید تاب لانے سے قاصر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قبل جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیراعظم کی تقریر کے دوران چند گنے چنے ملکوں کو چھوڑ کر دنیا بھر کے مندوبین کا ہال سے چلے جانا اسرائیلی وحشت پر عالمی ردِعمل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صہیونیت کے عالمی بائیکاٹ کی ایک جھلک تھی جو عالمی سطح پر ایک تحریک کی صورت میں اُبھر رہی ہے۔ اپنی تقریرکے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی کے موقع پر پاکستان سمیت آٹھ مسلم ممالک کے رہنماؤں کے صدر ٹرمپ کیساتھ اجلاس کا ذکر بھی کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ مشاورتی عمل مستقبل قریب میں جنگ بندی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ وزیراعظم کے جنرل اسمبلی خطاب کا ایک اہم پہلو موسمیاتی تبدیلیوں اور ان کے اثرات کے بارے میں تھا۔
شدید بارشوں‘ سیلابوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے دیگر مظاہر کے نتیجے میں پاکستان نے غیر معمولی نقصان اٹھائے ہیں مگر اس سلسلے میں عالمی ذمہ داریوں کا احساس کم ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے دنیا کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلائیں اور مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے افغانستان کی جانب سے دہشت گردی کے خطرات کا بھی ذکر کیا اور پاکستان کے اس اصولی مؤقف کو دہرایا کہ افغان سرزمین پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ جنرل اسمبلی سے خطاب سے قبل وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس وقت جب دنیا جنگوں اور معاشی بحرانوں میں جکڑی ہوئی ہے پاکستانی قیادت کی یہ ملاقاتیں مؤثر سفارتی کردار کی آئینہ دارہیں اور مستقبل کے حوالے سے ان کی اہمیت فیصلہ کن اور غیر معمولی ہو گی۔