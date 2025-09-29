صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
زراعت کا نقصان

حالیہ سیلاب نے پنجاب کے دیہی علاقوں کو شدید متاثر کیا ہے اور کاشتکار وں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ چھوٹے مویشی پال کسان اور زرعی رقبہ ٹھیکے پر لے کر کاشت کرنے والے اس آفت کا بڑا نشانہ بنے ہیں۔ اگرچہ نقصانات نے معاشرے کے ہر طبقے کو متاثر کیا ہے لیکن بعض طبقات کی مشکلات ناقابلِ برداشت حد تک بڑھ گئی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے 37 میں سے 27 اضلاع میں تباہی پھیلی۔ دریائوں میں سیلاب سے 47 لاکھ سے زائد افراد اور 4700 دیہات متاثر ہوئے‘ تقریباً 26 لاکھ افراد اور 21 لاکھ مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ اموات کی تعداد 134 تک پہنچ چکی‘ تاہم حتمی اعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ سروے کا عمل ابھی شروع ہوا ہے۔

زراعت کیلئے یہ صورتحال کمر توڑ دینے والی ہے۔ پنجاب کی تقریباً 70 فیصد زمین ٹھیکے پر دی جاتی ہے اور ان ٹھیکیداروں کے نقصانات کھربوں روپے تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری طرف چھوٹے مویشی پال کسان بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ چند بھینسوں پر گزر بسر کرنے والے یہ خاندان نہ صرف چارے کی قلت کا شکار ہیں بلکہ ان کے گھروں کی تباہی نے زندگی مزید مشکل بنا دی ہے۔ حکومت کو زرعی شعبے کے متاثرین کی خصوصی مدد کرنی چاہیے تاکہ خوراک کی پیداوار سے منسلک صنعت کے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔

